「最悪のシステムだ」「感情を全て奪う」マンU英雄ルーニーがVAR廃止を要求！得点無効→有効化、ダービーV弾に→ただ試合後…
“誤審”が尾を引いている。
現地９月13日に開催されたプレミアリーグ第４節で、マンチェスター・ユナイテッドは、マンチェスター・シティとホームで対戦。23分にフィル・フォーデンが退場するも、数的優位を活かせずにいると、60分にアーリング・ハーランドに被弾し、そのまま０－１で宿敵に敗れた。
ただ試合後、審判統括組織『Pro Ref』は、決勝点を巡り、VARが主審に映像確認を勧めなかった「判断ミス」を認めた。というのも、ハーランドの得点はVARチェックで無効から有効に変わったが、映像を見る限り、オフサイドポジションにいたエンソ・フェルナンデスは、守備者であるリサンドロ・マルティネスの動きに影響を与えていたのだ。
英紙『Mirror』によれば、ユナイテッド歴代最多得点記録（253）を誇るウェイン・ルーニー氏は、VARの存在自体に嫌気がさしているようで、声高に廃止を要求した。
「VARにはもうウンザリだ。最悪のシステムだと思う。試合から感情を全て奪い、プレーに込められたエネルギーも失わせてしまう」
40歳の英雄はそして、E・フェルナンデスの攻撃関与に関して「どのレベルであれ、フットボールをプレーした経験がある人なら誰でも理解できるし、彼がオフサイドの位置にいることを知っているはずだ」と指摘。VARの存在価値を疑問視し、「これほどまでに間違えるとは、ただただ不可解だ」と言い放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これでノーオフサイド判定…マンU激怒のハーランドV弾
現地９月13日に開催されたプレミアリーグ第４節で、マンチェスター・ユナイテッドは、マンチェスター・シティとホームで対戦。23分にフィル・フォーデンが退場するも、数的優位を活かせずにいると、60分にアーリング・ハーランドに被弾し、そのまま０－１で宿敵に敗れた。
ただ試合後、審判統括組織『Pro Ref』は、決勝点を巡り、VARが主審に映像確認を勧めなかった「判断ミス」を認めた。というのも、ハーランドの得点はVARチェックで無効から有効に変わったが、映像を見る限り、オフサイドポジションにいたエンソ・フェルナンデスは、守備者であるリサンドロ・マルティネスの動きに影響を与えていたのだ。
「VARにはもうウンザリだ。最悪のシステムだと思う。試合から感情を全て奪い、プレーに込められたエネルギーも失わせてしまう」
40歳の英雄はそして、E・フェルナンデスの攻撃関与に関して「どのレベルであれ、フットボールをプレーした経験がある人なら誰でも理解できるし、彼がオフサイドの位置にいることを知っているはずだ」と指摘。VARの存在価値を疑問視し、「これほどまでに間違えるとは、ただただ不可解だ」と言い放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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