ドジャースの大谷翔平投手（３２）は１１日（日本時間１２日）に右上腕の炎症のため、負傷者リスト（ＩＬ）に入った。８日（同９日）にさかのぼって適用され、復帰は最短２３日（同２４日）の本拠地パドレス戦だ。米メディアはドジャースの判断を疑問視。欠場した３日（同４日）にＩＬに入れるべきだったという報道が大半だ。

そんななか地元紙「カリフォルニア・ポスト」のジャック・ハリス記者とディラン・ヘルナンデス記者が同紙のユーチューブ番組「ドジャース・ポスト」で対談し、あらためて問題点を指摘した。

ドジャースは左腕ブレイク・スネルと右腕タイラー・グラスノーを１０月に万全の状態で臨めるように過保護なくらいメジャーに昇格させなかった。しかし、大谷は６月１１日（同１２日）に左ヒザの炎症、７月３日（同４日）に右上腕二頭筋の違和感、その後もコンディション不良で何度も投手復帰プログラムを中断させるなどＩＬ入りの機会は何度もあったが、先延ばしにした。それが正しい選択だったどうか、２３日以降に分かる。

ハリス記者は「他の選手に対しては、慎重に対応して、我慢させて１０月に向けて状態を上げていくのが彼らのやり方だ。チームで最も重要な選手に対してそれができなかったのは、彼らの選手管理のやり方、あるいは両者の連携のやり方に問題があるということだ」と手厳しく指摘した。

ドジャースは８月１８日（同１９日）の２打席に３０号を放った以降、スランプに突入。移籍後ワーストの６４打席ノーアーチで明らかに体調不良だった。それでも球団は認めなかった。

ヘルナンデス記者は「ドジャースは大谷に関する情報源として非常に不適切であることが証明された」と指摘すると「だから、彼らの言うことは何も聞くな。自分の目で判断しろ」と痛烈に皮肉った。

球団、大谷の両者の対応に問題があると思われるＩＬ入り騒動。１０月のポストシーズンで答えが出る。