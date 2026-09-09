新型パジェロ発表！24万km乗るYouTuberが徹底比較してわかった「やっぱりデリカ一択」の理由
YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が、「新型パジェロ発表！でも24万km乗った私は「やっぱりデリカD:5」だった」と題した動画を公開した。デリカD:5に9年間で24万km乗り続けてきたYouTuberのばも氏が、新たに発表された新型パジェロと現行デリカD:5のスペックを比較し、独自の視点から両車の魅力を分析している。
動画中盤、ばも氏はデリカD:5のヘビーユーザーとしての立場から、新型パジェロの駆動系を中心に比較。パジェロに搭載される2.4Lクリーンディーゼルや、480N・mという最大トルクについて、「ディフェンダーなどのクラスと比べたくなるが、少し物足りない」と率直な感想を述べる。
その一方で、スペックを比較したことでデリカD:5のポテンシャルの高さが改めて浮き彫りになったと指摘。「家族と乗れるミニバンでありながら、ディーゼルエンジンやS-AWCを搭載し、約380N・mのトルクを発揮する」と、その独自性を絶賛した。新型パジェロの豪華な内装にも惹かれつつも、「もっとギア感が欲しい」と自身の哲学を語り、5人家族という現状のライフスタイルにはデリカD:5が最適であると熱弁した。
総括として、新型パジェロの登場が結果的にデリカD:5の魅力を再認識させる形になったと語るばも氏。「デリカ前期が安く買えるようになってきている」と中古車市場の動向にも触れ、車選びにおいて単なるスペックだけでなく、自身のライフスタイルに合った“道具としての価値”を見極めることの重要性を伝えている。
動画中盤、ばも氏はデリカD:5のヘビーユーザーとしての立場から、新型パジェロの駆動系を中心に比較。パジェロに搭載される2.4Lクリーンディーゼルや、480N・mという最大トルクについて、「ディフェンダーなどのクラスと比べたくなるが、少し物足りない」と率直な感想を述べる。
その一方で、スペックを比較したことでデリカD:5のポテンシャルの高さが改めて浮き彫りになったと指摘。「家族と乗れるミニバンでありながら、ディーゼルエンジンやS-AWCを搭載し、約380N・mのトルクを発揮する」と、その独自性を絶賛した。新型パジェロの豪華な内装にも惹かれつつも、「もっとギア感が欲しい」と自身の哲学を語り、5人家族という現状のライフスタイルにはデリカD:5が最適であると熱弁した。
総括として、新型パジェロの登場が結果的にデリカD:5の魅力を再認識させる形になったと語るばも氏。「デリカ前期が安く買えるようになってきている」と中古車市場の動向にも触れ、車選びにおいて単なるスペックだけでなく、自身のライフスタイルに合った“道具としての価値”を見極めることの重要性を伝えている。
YouTubeの動画内容
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