ドラマ『小麦とバターと復讐と』追加キャストに味方良介、寺本莉緒、朝加真由美、小手伸也の出演が決定！
10月7日スタートする伊原六花主演ドラマ『小麦とバターと復讐と』（カンテレ・フジテレビ系／毎週水曜23時）の追加キャストとして、味方良介、寺本莉緒、朝加真由美、小手伸也の出演が発表された。
【写真】ドラマ初共演の伊原六花×七五三掛龍也
本作は、カンテレがSTUDIO MIXERと共同製作し、不倫や復讐（ふくしゅう）、タイムリープに加え、人生の再挑戦やピュアな恋愛を描いた同名のタテヨミ漫画を実写化。
人気パン教室の先生・ミチル（伊原六花）は、夫と自分の助手が密会している現場を目撃した直後、命を落としてしまう。無念を抱えながら意識を失ったミチルだったが、目覚めるとなぜか2年前に戻っていた。
人生をやり直すチャンスを与えられたのだと悟ったミチルは、かつて通っていた料理教室の先生・伊能優吾（七五三掛龍也）と再会を果たす。裏切りへの復讐と夢への再出発を胸に、ミチルの“2回目の人生“が幕をあけるー。
追加キャストとして、ミチルを裏切り、絶望を与える夫・野崎賢人を演じるのは味方良介。爽やかなルックスと知性を感じさせるたたずまいの裏に潜む冷酷さや自己愛を繊細に表現し、物語最大の裏切りを担う人物として、危険な魅力を放つ。
さらに、ミチルのパン教室の助手でありながら、ミチルの成功と幸せに嫉妬し、破滅へと導いていく杉本カナエ役には寺本莉緒。愛らしく人懐っこい笑顔とは裏腹に、その奥に隠された打算や承認欲求が肥大化するキャラクターを体現し、ミチルを追い詰めていく。
また、伝統の味を守り続ける老舗店「日本料理 小林」のおかみ・小林ヤエ役には朝加真由美。厳しさと優しさをあわせもち、主人公ミチルの人生に大きな影響を与える。伝統を背負う重みと人情味あふれる温かさで、物語に深みと彩りを添える。
そして、ミチルの才能を見いだす敏腕テレビ局プロデューサー・卜部律を演じるのは小手伸也。ユーモアと重厚感の間を自由に行き来する演技力で、主人公の運命を大きく動かす重要人物を演じる。卜部に隠された衝撃の真実とともに、目が離せない存在となる。
水ドラ★イレブン『小麦とバターと復讐と』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月7日より毎週水曜23時放送。
追加キャストコメント
■味方良介（野崎賢人役）
小麦と？バターと？復讐と？
お話をいただいたとき、頭にはたくさんの「？」が浮かびましたが、台本を読み始めるといつの間にか「次はどうなる？」に。自分が演じる野崎賢人は、優秀でスマートに見える一方で、愛らしくもダサくもあり、危うさもある人物です。そんな賢人がどう転がっていくのか、僕自身も楽しみながら作っていきたいです。
■寺本莉緒（杉本カナエ役）
杉本カナエを演じます、寺本莉緒です。カナエはいわゆる「嫌われるキャラクター」です。普通に愛されることへの執着が人一倍強い女性です。「普通ってなんだろう」と、自分にないものへの憧れや苦悩を抱えています。自分にはないものをすべて持っているミチルがうらやましくて、憧れと嫉妬（しっと）が入り混じる中で、たくさんの嫌なことをしてしまいます。そんな不器用なカナエの心の奥にある想いまで、丁寧に演じます。ぜひ放送をお楽しみに！
■朝加真由美（小林ヤエ役）
老舗店「日本料理 小林」の女将で、優吾の祖母・小林ヤエ役を演じさせていただきます。私自身、食べることが大好きで、パンも和食も大好き！台本を読みながら、恋の行方も大変気になりつつ、ミチルさんのパンは現場で食べられるのかしら？と、今からお腹を鳴らしております（笑）。ヤエのように食に厳しく、でも美味しいものには目がない気持ちを大切に、撮影に臨みたいと思います。
みなさまもドキドキする恋模様と、美味しそうなパンを、ぜひお腹を空かせながら楽しんでください！！
■小手伸也（卜部律役）
伊原さんとも七五三掛くんとも久々の再会となるので、今回ガッツリお芝居できることが嬉（うれ）しく、今から撮影が楽しみです。僕がプロデューサー役をやると、どうしても佐久間宣行さんに見えてしまうかもしれませんが、ご本人のご迷惑にならない程度のクセ者感を出せたらと(笑)...もしかしたら意外な重要人物かもしれません。ご期待ください！
【写真】ドラマ初共演の伊原六花×七五三掛龍也
本作は、カンテレがSTUDIO MIXERと共同製作し、不倫や復讐（ふくしゅう）、タイムリープに加え、人生の再挑戦やピュアな恋愛を描いた同名のタテヨミ漫画を実写化。
人気パン教室の先生・ミチル（伊原六花）は、夫と自分の助手が密会している現場を目撃した直後、命を落としてしまう。無念を抱えながら意識を失ったミチルだったが、目覚めるとなぜか2年前に戻っていた。
追加キャストとして、ミチルを裏切り、絶望を与える夫・野崎賢人を演じるのは味方良介。爽やかなルックスと知性を感じさせるたたずまいの裏に潜む冷酷さや自己愛を繊細に表現し、物語最大の裏切りを担う人物として、危険な魅力を放つ。
さらに、ミチルのパン教室の助手でありながら、ミチルの成功と幸せに嫉妬し、破滅へと導いていく杉本カナエ役には寺本莉緒。愛らしく人懐っこい笑顔とは裏腹に、その奥に隠された打算や承認欲求が肥大化するキャラクターを体現し、ミチルを追い詰めていく。
また、伝統の味を守り続ける老舗店「日本料理 小林」のおかみ・小林ヤエ役には朝加真由美。厳しさと優しさをあわせもち、主人公ミチルの人生に大きな影響を与える。伝統を背負う重みと人情味あふれる温かさで、物語に深みと彩りを添える。
そして、ミチルの才能を見いだす敏腕テレビ局プロデューサー・卜部律を演じるのは小手伸也。ユーモアと重厚感の間を自由に行き来する演技力で、主人公の運命を大きく動かす重要人物を演じる。卜部に隠された衝撃の真実とともに、目が離せない存在となる。
水ドラ★イレブン『小麦とバターと復讐と』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月7日より毎週水曜23時放送。
追加キャストコメント
■味方良介（野崎賢人役）
小麦と？バターと？復讐と？
お話をいただいたとき、頭にはたくさんの「？」が浮かびましたが、台本を読み始めるといつの間にか「次はどうなる？」に。自分が演じる野崎賢人は、優秀でスマートに見える一方で、愛らしくもダサくもあり、危うさもある人物です。そんな賢人がどう転がっていくのか、僕自身も楽しみながら作っていきたいです。
■寺本莉緒（杉本カナエ役）
杉本カナエを演じます、寺本莉緒です。カナエはいわゆる「嫌われるキャラクター」です。普通に愛されることへの執着が人一倍強い女性です。「普通ってなんだろう」と、自分にないものへの憧れや苦悩を抱えています。自分にはないものをすべて持っているミチルがうらやましくて、憧れと嫉妬（しっと）が入り混じる中で、たくさんの嫌なことをしてしまいます。そんな不器用なカナエの心の奥にある想いまで、丁寧に演じます。ぜひ放送をお楽しみに！
■朝加真由美（小林ヤエ役）
老舗店「日本料理 小林」の女将で、優吾の祖母・小林ヤエ役を演じさせていただきます。私自身、食べることが大好きで、パンも和食も大好き！台本を読みながら、恋の行方も大変気になりつつ、ミチルさんのパンは現場で食べられるのかしら？と、今からお腹を鳴らしております（笑）。ヤエのように食に厳しく、でも美味しいものには目がない気持ちを大切に、撮影に臨みたいと思います。
みなさまもドキドキする恋模様と、美味しそうなパンを、ぜひお腹を空かせながら楽しんでください！！
■小手伸也（卜部律役）
伊原さんとも七五三掛くんとも久々の再会となるので、今回ガッツリお芝居できることが嬉（うれ）しく、今から撮影が楽しみです。僕がプロデューサー役をやると、どうしても佐久間宣行さんに見えてしまうかもしれませんが、ご本人のご迷惑にならない程度のクセ者感を出せたらと(笑)...もしかしたら意外な重要人物かもしれません。ご期待ください！