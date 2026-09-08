北朝鮮の新型5000トン級駆逐艦「姜健（カン・ゴン）」の就役式に、金正恩朝鮮労働党総書記の娘、ジュエ氏や妻の李雪主（リ・ソルチュ）氏、妹の金与正（キム・ヨジョン）党中央委員会総務部長がそろって出席した。韓国メディア「サンドタイムズ」が7日、北朝鮮メディアの公開写真を基に報じた。

サンドタイムズが特に注目したのは金与正氏の様子だ。写真では、金正恩氏の近くに白系の服を着たジュエ氏と黒いスーツ姿の李雪主氏が立ち、金与正氏はその後方に位置している。

サンドタイムズは、金与正氏について、目の周囲がくぼみ、顔のしわが目立つなど、過去の公開写真に比べてかなりやつれて見えると指摘した。ただ、北朝鮮当局は金与正氏の健康状態について特段の情報を明らかにしておらず、写真から健康不安や病気などを判断することはできない。

（参考記事：「妹じゃなきゃ処刑だ」金正恩と与正の微妙な権力均衡と”後継者ジュエ”登場の衝撃）

一方、今回の写真は金正恩氏の家族内での立ち位置という別の側面でも注目される。金与正氏が比較的後方に立ったのに対し、ジュエ氏は両親とともに前方に姿を見せた。

韓国の国家情報院（国情院）は1日の国会情報委員会で、ジュエ氏が事実上、後継者として内定する段階に入ったとの判断を示している。北朝鮮メディアへの登場が増えていることについても、将来の指導者として住民に認識させる狙いがあると分析した。