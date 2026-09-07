『VIVANT』“長野専務”小日向文世、苦悩する“乃木”堺雅人に助言 ネット称賛「胸アツ」「泣いた」（ネタバレあり）
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第17話が6日に放送され、苦悩を抱える乃木（堺）に助言する長野（小日向文世）の姿が描かれると、ネット上には「惚れてしまう」「胸アツキャラすぎる」「泣いた」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】「規律規律」非情な命令に苦悩する乃木（堺雅人）
野崎（阿部寛）の前に現れたのは、死んだはずのかつての部下で、乃木と瓜二つの男、リュウミンシュエン（堺／二役）だった。リュウによる尋問で、野崎がシンシーに接近したのは潜入作戦だったことが露呈してしまう。
そんな中、黒須（松坂桃李）をはじめとした5名の別班員を助けるために奔走する乃木。ある日、彼は別班の幹部から、成功確率の低さを理由に、別班員奪還作戦を断念すると告げられる。エージェントを介して5名が毒殺される予定であることも知った乃木は、仲間を助けたい思いと命令に服従する義務の間で苦悩する。
その後、丸菱商事に出社した乃木は、専務で別班員の長野（小日向文世）に呼び出される。長野から、別班の幹部たちが導いた“奪還作戦断念”という結論について問われた乃木は「極めて合理的かつ最善の結論だと思っております」と返答。これを聞いた長野は「ふざけるな！」と一喝。続けて「私はつらくて眠れなかったよ」と打ち明ける。
乃木は長野の前で、黒須のことを“大切な友人”と説明しながら「見殺しにできません」と語り「国益のためとはいえ…命令に従うか、助けに行くべきか…揺れ動いております」と本音を吐露。そんな乃木に、長野は別班員以外の“仲間”との共闘を提案。ノコル（二宮和也）に協力を要請するよう助言を与えるのだった…。
乃木に寄り添いアドバイスする長野の姿が描かれると、ネット上には「激アツなこと言ってくれるじゃん」「人間味があって助かるわー」「カッコイイ惚れてしまう」「長野専務が胸アツキャラすぎる」「泣いた」「涙が出てきた」といった声が相次いでいた。
【写真】「規律規律」非情な命令に苦悩する乃木（堺雅人）
野崎（阿部寛）の前に現れたのは、死んだはずのかつての部下で、乃木と瓜二つの男、リュウミンシュエン（堺／二役）だった。リュウによる尋問で、野崎がシンシーに接近したのは潜入作戦だったことが露呈してしまう。
その後、丸菱商事に出社した乃木は、専務で別班員の長野（小日向文世）に呼び出される。長野から、別班の幹部たちが導いた“奪還作戦断念”という結論について問われた乃木は「極めて合理的かつ最善の結論だと思っております」と返答。これを聞いた長野は「ふざけるな！」と一喝。続けて「私はつらくて眠れなかったよ」と打ち明ける。
乃木は長野の前で、黒須のことを“大切な友人”と説明しながら「見殺しにできません」と語り「国益のためとはいえ…命令に従うか、助けに行くべきか…揺れ動いております」と本音を吐露。そんな乃木に、長野は別班員以外の“仲間”との共闘を提案。ノコル（二宮和也）に協力を要請するよう助言を与えるのだった…。
乃木に寄り添いアドバイスする長野の姿が描かれると、ネット上には「激アツなこと言ってくれるじゃん」「人間味があって助かるわー」「カッコイイ惚れてしまう」「長野専務が胸アツキャラすぎる」「泣いた」「涙が出てきた」といった声が相次いでいた。