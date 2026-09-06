「まさかの失態」元スペイン代表FWが新天地デビュー戦で衝撃のオウンゴール。各国メディアが注目「デポルティボが勝ったから笑い話で済んだ」
ほろ苦いデビュー戦となった。
現地９月５日に開催されたラ・リーガの第４節で、デポルティボはビジャレアルと敵地で対戦。３－２で白星を掴んだ。
この一戦で、衝撃的なオウンゴールを記録したのが、８月27日に加入した30歳のFWアダマ・トラオレだ。１－１で迎えた76分、自陣の中央左から送り込まれた相手のクロスをクリアしようと身体を投げ出す。すると、頭に当てたボールを自陣のゴール方向へ飛ばしてしまい、ふわりと弧を描く“ヘディングシュート”を決めてしまったのだ。
元スペイン代表FWによる痛恨のプレーに各国が注目している。
スペイン大手紙『AS』は「トラオレ、デビューゲームでまさかの失態--彼のオウンゴールはコルーニャで何年も語り継がれるだろう」と見出しを打ち、「デポルティボが勝ったから笑い話で済んだ」と記した。
英国公共放送『BBC』の名物番組『MATCH OF THE DAY』の公式Xは、「トラオレはもう二度と今回のシーンを見たくないだろう」と投稿。アメリカの大手メディア『ESPN』は、「アダマは守備で貢献しようとしたものの、最後はヘッドで自らのゴールを破り、味方GKのレオ・ロマンを驚かせた」と伝えた。
思わぬ失点でスコアを１－２としたデポルティボは、その後の79分と88分に得点を挙げてなんとか勝利。痛恨のミスを犯してしまったトラオレは胸を撫で下ろしたに違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】目を疑うまさかの光景！トラオレの衝撃オウンゴール
現地９月５日に開催されたラ・リーガの第４節で、デポルティボはビジャレアルと敵地で対戦。３－２で白星を掴んだ。
この一戦で、衝撃的なオウンゴールを記録したのが、８月27日に加入した30歳のFWアダマ・トラオレだ。１－１で迎えた76分、自陣の中央左から送り込まれた相手のクロスをクリアしようと身体を投げ出す。すると、頭に当てたボールを自陣のゴール方向へ飛ばしてしまい、ふわりと弧を描く“ヘディングシュート”を決めてしまったのだ。
スペイン大手紙『AS』は「トラオレ、デビューゲームでまさかの失態--彼のオウンゴールはコルーニャで何年も語り継がれるだろう」と見出しを打ち、「デポルティボが勝ったから笑い話で済んだ」と記した。
英国公共放送『BBC』の名物番組『MATCH OF THE DAY』の公式Xは、「トラオレはもう二度と今回のシーンを見たくないだろう」と投稿。アメリカの大手メディア『ESPN』は、「アダマは守備で貢献しようとしたものの、最後はヘッドで自らのゴールを破り、味方GKのレオ・ロマンを驚かせた」と伝えた。
思わぬ失点でスコアを１－２としたデポルティボは、その後の79分と88分に得点を挙げてなんとか勝利。痛恨のミスを犯してしまったトラオレは胸を撫で下ろしたに違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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