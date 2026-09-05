くら寿司は5日、公式サイトで、開催中の「ちいかわ」コラボキャンペーンを巡って同社従業員の不正行為が判明したため、同キャンペーンを同日で中止すると発表した。キャンペーンは30日までの予定だた。同社は「楽しみにして頂いていたお客様、並びに関係者の皆様に深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

くら寿司は先月21日から5皿に1回引ける「ビッくらポン！」で大人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボを展開。景品として、全5種類のフィギュア、全8種類の缶バッジ、全8種類のアクリルマグネットを用意したが、SNS上で「フィギュアが1つも出ない」との投稿が相次ぎ、フリマサイトでの大量出品も見つかり、物議を醸していた。

指摘を受けて今月2日に「事実関係の調査を迅速に進めております」と発表していたが、この日「『ちいかわ』コラボキャンペーンの中止について」と題したリリースを発表。

「弊社にて調査を進めた結果、同キャンペーンの実施に際し、当社の従業員による不正行為が判明したため、明日2026年9月6日（日）の営業開始時より、下記の『ちいかわ』コラボキャンペーンを『中止』とさせていただくことになりました」と伝え、「同キャンペーンを楽しみにして頂いていたお客様、並びに関係者の皆様に深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

キャンペーンのテレビCMは放送中だが「上記のとおり、キャンペーン内容は終了しております」としている。

中止するキャンペーンは以下の通り。

（1）ビッくらポン！ オリジナルフィギュア・オリジナルアクリルマグネット・オリジナル缶バッジの配布

（2）オリジナル湯呑みのプレゼント

（3）オリジナル寿司皿のプレゼント

（4）レシート応募キャンペーン（オリジナルショートエプロンのプレゼント・抽選50名様）

（5）コラボメニュー（あげだっこ!ソースのめん・うさぎのパァンッケーキ）

（6）ビッくらポン！動画／店内装飾（グローバル旗艦店原宿・なんばパークスサウス・新宿靖国通り店）