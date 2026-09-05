◇ナ・リーグ カブス 6-1 マーリンズ（2026年9月4日 マイアミ）

カブスの今永昇太投手（33）が4日（日本時間5日）、敵地マーリンズ戦に先発し、6回0/3で94球を投げて3安打無四球4三振1失点と好投。8月5日（同6日）のドジャース戦以来、約1カ月ぶりとなる今季9勝目（10敗）をマークした。カブスは6-1で快勝し、2連勝とした。

1日に33歳の誕生日を迎えた今永は、トレードマークだった長髪を切り、サッパリとした髪型でマウンドに上がった。立ち上がりからスプリットが切れ、80.7マイル（約129.87キロ）のスイーパーで空振り三振を奪うなど遅球も駆使。1、2、5、6回は3者凡退に抑え、7回に先頭の3番・コーナインに中前打を浴びた場面でマウンドを譲った。今季はリーグワーストの33被本塁打も、7試合ぶりに一発を許さなかった。

2回に1点を先制したカブスは6回、今季MVP候補の「PCA」こと1番・クローアームストロングが四球で出塁。季33個目となる二盗を決めてチャンスメークし、一気に3得点を上げた。クローアームストロングは6回、マーリンズのエルナンデスが放った本塁打性の大飛球をジャンプ一番、中堅フェンス際でスーパーキャッチ。7回には右翼線二塁打で出塁して2番・鈴木誠也の右飛で三塁へ進み、暴投で5点目のホームを踏んだ。両リーグトップに並ぶ40号本塁打は出なかったものの、走攻守に大活躍だった。

鈴木は5打数無安打に終わり、4試合連続ノーヒットとなった。初回の第1打席は三ゴロ、3回の第2打席は二飛、6回の第3打席は中飛、7回の第4打席は右飛で、9回の第5打席は遊ゴロだった。