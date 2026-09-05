参議院議員の辻元清美氏というと、たびたびモノマネされる「総理！ 総理！ 総理！」と呼びかけた国会質問や、「へこたれへん」というタスキをかけた選挙活動が思い浮かぶ、女性議員の代表的な存在だろう。

【写真】高市早苗首相

日本初の女性宰相となった高市早苗氏と辻元氏は同じ関西出身で同学年、ともに国会議員として20年以上を永田町で過ごしてきた。作家の日野百草氏が、現在の国会や高市氏をどう見ているのか、辻元氏に聞いた。（前後編の前編）

女性議員が少ないことで後回しに

--辻元さんは高市首相と同じく1990年代から政治家を続けてきたわけですが、現在の女性議員についてどう見ていますか？ 残念ながら、女性の数が増えているとは思えない状態にあると思いますが。

辻元：はい。女性議員の数で言えば衆議院はほとんど変わっていません。増えてない。北欧のように本来は男女議員を同程度の数にしなければいけないのに。

日野：男女に一定の割合や人数を割り当てるジェンダー・クオータ制ということですね。日本の参議院の女性議員の割合は29.9%ですが、2026年の衆議院は14.6％でむしろ2024年総選挙（15.7％）より減っています。

辻元：2025年に国会議員として在職25年を迎えて、永年在職議員表彰を受けたのですが、男性は戦前の選挙権のあった時代から数えて500人以上いますが、女性は19人しかいません。日本で女性参政権が認められたのは1945年以降だから、と考えても少ない。

日野：戦前から婦人運動を牽引した加藤シヅエさんや市川房枝さんといったレジェンドを入れても19人と。もちろん女性初の衆議院議長を務めた土井たか子さんも入りますね。

辻元：私の初当選は土井さんが社会民主党党首だった時代、自民党の橋本龍太郎さんが首相だった1996年でした。同期は保坂展人さん（現・世田谷区長）と中川智子さん（元・宝塚市長）、36歳のときでした。

日野：当時、高市首相はすでに国会議員でしたね。テレビキャスターから1992年の参議院選挙に無所属で挑み落選、翌年の衆議院選挙に無所属で当選。初出馬では自民党に公認を断られ、当選しても新党さきがけに公認を断られるなど苦労しています。

辻元：私は出馬要請を受け、決断から20日で当選しましたが、やはり女性議員は難しい。1期2期と継続するとなるともっと難しい。だから、国会議員を25年やった人はまだ19人なんですね。

日野：当時もいまも難しいままだと。

辻元：「ケア労働は女性」という社会の圧力がまだまだありますからね。子どもができても、親の介護なども女性にかかってくる。小泉進次郎防衛大臣に子どもができたら、戦前に逓信大臣もつとめた曾祖父、小泉又次郎さんから数えて「小泉家の5代目ができた」と小泉さんの地元の方々はもちろん、一部のマスコミもおめでとうというお祝いムード一色でした。でも、女性議員に子どもができると「選挙とか大丈夫？」と心配されてしまう。

日野：出産や子育てはもちろんですが、ハウスワークは女性がやるもの、という思いがまだ根強いです。

辻元：議員は夜の会合や深夜におよぶ事務仕事もあり、24時間戦いますか状態じゃないと戦い抜けない。まして選挙期間中は休みなんかありませんから「政治家の妻」という職業があるわけですね。

日野：「政治家の夫」は少ない。そもそも高市首相就任まで夫の山本拓さんのような「ファースト・ジェントルマン（首相の夫）」なんていませんでした。

辻元：妻が地元でずっと支援を訴え、男性政治家は後顧の憂いなく活動できるわけです。東京から遠い選挙区だと大変ですからね。ある意味、夫婦ツインターボで走るわけですよ。妻に全部やってもらえるから自由に戦える。でも、女性議員の場合は子供ができたら自分で世話もしなきゃいけない。政治家の夫というロールモデルがまだ少ないですから。

日野：だから女性議員が少ない、続けられない土壌がまだあると。

辻元：問題ですよね、偏った男の人たちばかりが政治をやってきたから、子育てのこととかケア労働とか自分事として考えてこなかったから後回しにさせられちゃって。私のように、頑張っていて気づいたらシングル中高年女性になっていたという人が最近は多いのに、まるで存在しないこととして色々な仕組みが古いままです。

日野：辻元さんはいま、お母様の介護もされていますね。

辻元：92歳と88歳の両親が地元の大阪で今も暮らしていて、母は要支援です。要介護じゃなくて要支援なので、ヘルパーさんに来てもらうのが難しいなか、なんとか2人で頑張ってくれてるんですけど、心配ですよ。

日野：大阪と東京の往復は大変ではありませんか？

辻元：はい。最近は金曜日の夕方に大阪に戻って、実家の掃除や買い物などいろいろやって、月曜日にまた、大阪から東京へ来るという遠距離支援をしています。週末に地方での予定があるときも、大阪から出かけて世話できるようにしています。でも、そういう身でも、容赦なく権力闘争がありますからね。

男の総理大臣が同じ事を言ったら…

辻元：最大の権力闘争は選挙ですけれども、いつも競争にさらされている仕事の中で、女性の場合は先輩議員などからパワハラやセクハラ被害を受けるというようなことが、今もあると聞きます。議員になる前から選挙ハラスメント、投票してあげるから話を聞いてほしいと接近したり、つきまとわれたりということも起きています。私はあまり遭わない方ですけれど。

日野：そこで女性議員をもっと増やして、男女半々にすべきだと。

辻元：男女バランス取った議会にしないといけません。立憲民主党の参議院議員は女性が20人で男性19人と女性が多いんですよ。つまり男女半々を達成しています。候補者も同数でした。このクオータ制も実験的な政策のひとつです。役員には必ず女性を3割は入れようとか、できるところから実現しています。

日野：1990年代に議員になられた辻元さんから見ても、まだ女性の地位は低いと思われますか。

辻元：まだまだだね。女性に対する物扱いというか差別意識というか、人権無視というようなことは減ってますけど、他の先進国に比べたら意識が低い。

日野：高市首相という女性首相誕生でガラスの天井が破られたわけではないと。

辻元：女はまだ権力が握れていません。高市さんは自民党でいえばショートケーキのイチゴみたいなもの。彼女の首相就任は旧安倍派の裏金議員の復活と麻生派の復権という権力闘争だったわけで、高市さんはそこにケーキのイチゴとして載ったんです。

日野：ケーキのイチゴですか？

辻元：右派のアイコンとして一番よかったのが高市さんだった。参政党とか出てきて自民党右派のお株を奪われちゃったからね。そもそも彼女は初当選からしばらくはそれほどタカ派じゃないというか、むしろリベラルだったように思います。

日野：「働いて働いて働いて」とか「総理就任以来、0時間～3時間睡眠が常態化」というXのポストも話題になりました。

辻元：あれこそ女を使った甘えだと思います。男の総理大臣が同じことを言ったら大変ですよ。男性の首相が、私は寝ることもできないし家に帰ったら洗濯もしなきゃいけないなんて言ったらどうなりますか。女を使い分けてるように見えますね。高市さんはそうやって上がってきた人です。

（後編へ続く）

【プロフィール】

辻元清美（つじもと・きよみ）／参議院議員（全国比例代表）、元衆議院議員（7期）。元立憲民主党代表代行、国土交通副大臣、総理大臣補佐官。早稲田大学教育学部在学中に、NGOピースボートを創設。1996年初当選。NPO法成立や男女共同参画社会基本法、児童買春・ポルノ禁止法などの成立に尽力。女性初の衆議院国対委員長（野党第一党）を務める。現在、参議院国土交通委員長、同・憲法審査会委員。

日野 百草（ひの・ひゃくそう）／出版社勤務を経て、内外の社会問題や政治倫理、近現代史のルポルタージュや文芸論、芸術論を手掛ける。一般社団法人日本ペンクラブ広報委員会委員、同・言論表現委員会委員。現代俳句協会会員。MFA（芸術修士）。