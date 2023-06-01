ネパールと中国の国境地帯で発生した大規模な土石流では、1300人以上の死亡が確認されています。NNNは4日、土石流に襲われた町を取材しました。

NNNが取材したのはネパール中部のガルチ。土石流が発生した中国との国境地帯から80キロ以上離れていますが、住宅などが土石流にのみ込まれ、甚大な被害を受けました。

富永大介記者

「こちらの住宅なんですが、おそらく家の半分ぐらいが土砂で埋まっています」

発生から9日が経過しても被害の爪痕が残っていて、被災者は土砂に覆われた自宅の片付けに追われていました。

住民

「ここにあった家具とか全部流されました」

一方、現地の学校では生徒や保護者などが集まり、復旧作業が行われました。

富永記者

「こちら教室です。教科書やノートなども全て泥だらけです」

土石流が発生した時、この学校ではおよそ450人の生徒が授業を受けるなどしていましたが、教師が避難を誘導したことで全員が逃げて無事でした。

生徒

「みんなで掃除をしてきれいにしたい。（学校が再開したら）勉強をがんばりたい」

ただ、学校が再開される見通しは立っておらず、被災地の復旧・復興にはまだ時間がかかりそうです。