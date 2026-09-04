アメリカ旅行中に突然手錠をかけられ、刑務所へ連行されてしまった男性が登場。まさかの逮捕理由や獄中で芽生えた恋により0日婚する展開に、MC陣が驚愕する一幕があった。

【映像】衝撃の逮捕理由＆獄中"交際0日婚"夫婦の姿

9月3日、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン3』が放送。本番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。この日のゲストには大橋未歩、剛力彩芽が登場した。

結婚2年目で沖縄にて暮らす魚野正貴さん（35歳）と妻の由梨子さん（35歳）。高校の同級生だった2人は、大学進学を機に上京して打ち解け、友人関係となった。その後、カナダへワーキングホリデーに出ていた由梨子さんの元へ、独立後に世界を転々としていた正貴さんが訪れ、2人で1週間のアメリカ旅行へと向かった。

しかし、グランド・キャニオンを目指してドライブを楽しんでいた最中、遠くからサイレンの音が響き渡る。後方からやってきたパトカーの警察官に「車から出ろ！」「手をあげろ！」と怒号を浴びせられた正貴さんは、手錠をかけられ、そのまま逮捕されてしまった。

パトカーで連行され、刑務所の鉄格子へ入れられた正貴さん。逮捕の理由について正貴さんは「スピードメーターの、キロとマイルを間違えてしまいまして。106キロだと思ってましたが、106マイルだったんですよね。約170キロ近く出してしまい、捕まった」と明かした。日本の感覚では考えられない即逮捕という展開に、スタジオのMEGUMIも「それだけで!?」と驚愕した。

その後、友人関係だった由梨子さんに獄中で恋に落ち、交際0日婚することとなった正貴さん。その理由が明かされ、スタジオが騒然とする一幕もあった。