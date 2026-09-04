23歳“グラビア界のニュースター”、撮影姿がスタイル抜群！ 1st写真集が大反響
“グラビア界のニュースター”こと高野真央（※高＝はしごだか）が4日までにInstagramを更新。美スタイル際立つショットを披露した。
【写真】23歳“グラビア界のニュースター”、1st写真集で抜群プロポーション全開！ 水着ショットも（8枚）
1st写真集『まおのこと、』（講談社）を7月29日に発売し、大きな反響を呼んでいる高野。今月1日には23歳を迎え、今回の投稿ではバースデーイベントを告知。写真集の撮影姿も添えた。ファンからは「可愛すぎる」「ゴージャス」などのコメントや、多数の「いいね！」が集まっている。
栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、現在はショートドラマをはじめ演技分野でも活動の幅を広げている。
引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）
【写真】23歳“グラビア界のニュースター”、1st写真集で抜群プロポーション全開！ 水着ショットも（8枚）
1st写真集『まおのこと、』（講談社）を7月29日に発売し、大きな反響を呼んでいる高野。今月1日には23歳を迎え、今回の投稿ではバースデーイベントを告知。写真集の撮影姿も添えた。ファンからは「可愛すぎる」「ゴージャス」などのコメントや、多数の「いいね！」が集まっている。
栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、現在はショートドラマをはじめ演技分野でも活動の幅を広げている。
引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）