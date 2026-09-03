◇練習試合 高校日本代表4-9明大※8回以降はタイブレークの特別ルールで実施（2026年9月3日 明大）

7日に開幕するU18アジア選手権（台湾）に高校日本代表は国内合宿最終戦となる明大と練習試合を行い4-9で敗れた。

日の丸のエースとして期待を受ける横浜（神奈川）の最速157キロ右腕・織田翔希投手（3年）は2回1安打無失点に抑えて実戦調整を終え「凄くいい経験ができました。まだまだ上げていかないと」と開幕を見据えた。

2回2死から7番・福原に対する4球目のボールはソフトバンク・宮田善久スカウトの握るガンで「163キロ」の数字が出た。非公式ながら、大船渡時代の佐々木朗希（ドジャース）と並ぶ高校生史上最速。「ファウルの時に誤計測はあるけど、（打者がスイングしていない）見送り（の球）だから焦りますね」と驚きの表情を浮かべた。

ヤンキース、ドジャース、カージナルス、アストロズなど日米計11球団が高校生No・1右腕を視察し、MLBスカウトの計測では最速156キロだった。

他の投手ならば163キロは「誤計測」で片付けられるが、最速157キロの織田ならば…もしや、ひょっとして、万が一…と夢を描きたくなる一球だった。（柳内 遼平）

◇織田 翔希（おだ・しょうき）2008年（平20）6月3日生まれ、北九州市出身の18歳。足立小1年から足立クラブで野球を始め、足立中では軟式野球部。横浜では2年春から4季連続甲子園出場。1メートル86、81キロ。右投げ右打ち。