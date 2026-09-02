「まじ？」「期待しかない」火曜の夜、欧州から飛び込んできた一報にSNS反響「次のＷ杯狙ってくれ！」「やはりいきなりスパーズ移籍は難しかったか」
日本人７選手を擁するベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）は９月１日、プレミアリーグのトッテナムより21歳の高井幸大が期限付き移籍で獲得したと発表した。
2025年７月に川崎フロンターレからトッテナムに移籍した高井は、怪我などの影響もあり、デビューできないまま、今年の１月にブンデスリーガのボルシアMGにレンタルで加入。今夏にトッテナムへ戻った後、プレシーズンでは出番を与えられていたものの、プレミアリーグが開幕して以降、ここまで公式戦３戦連続でメンバー外となっていた。
日本人DFはSTVVへ赴き、２シーズン連続で武者修行に出ることに。この一報が火曜の夜にもたらされると、インターネット上では以下のような声が上がった。
「アツい！」
「ポテンシャルは無限だから楽しみ」
「良い選択肢」
「期待しかない」
「次のＷ杯狙ってくれ！」
「まじ？ そこ行くのか！」
「やはりいきなりスパーズ移籍は難しかったか」
「STVV日本人多いな」
小久保玲央ブライアン、谷口彰悟、畑大雅、石渡ネルソン、荒木遼太郎、松澤海斗、新川志音に続く、８人目のサムライ戦士となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】高井がさっそくSTVVのユニホームを着用！ 虎のぬいぐるみとの２ショットも！
2025年７月に川崎フロンターレからトッテナムに移籍した高井は、怪我などの影響もあり、デビューできないまま、今年の１月にブンデスリーガのボルシアMGにレンタルで加入。今夏にトッテナムへ戻った後、プレシーズンでは出番を与えられていたものの、プレミアリーグが開幕して以降、ここまで公式戦３戦連続でメンバー外となっていた。
「アツい！」
「ポテンシャルは無限だから楽しみ」
「良い選択肢」
「期待しかない」
「次のＷ杯狙ってくれ！」
「まじ？ そこ行くのか！」
「やはりいきなりスパーズ移籍は難しかったか」
「STVV日本人多いな」
小久保玲央ブライアン、谷口彰悟、畑大雅、石渡ネルソン、荒木遼太郎、松澤海斗、新川志音に続く、８人目のサムライ戦士となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】高井がさっそくSTVVのユニホームを着用！ 虎のぬいぐるみとの２ショットも！