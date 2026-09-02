STVVへのレンタル移籍が発表された高井。（C）STVV

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　日本人７選手を擁するベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）は９月１日、プレミアリーグのトッテナムより21歳の高井幸大が期限付き移籍で獲得したと発表した。

　2025年７月に川崎フロンターレからトッテナムに移籍した高井は、怪我などの影響もあり、デビューできないまま、今年の１月にブンデスリーガのボルシアMGにレンタルで加入。今夏にトッテナムへ戻った後、プレシーズンでは出番を与えられていたものの、プレミアリーグが開幕して以降、ここまで公式戦３戦連続でメンバー外となっていた。

　日本人DFはSTVVへ赴き、２シーズン連続で武者修行に出ることに。この一報が火曜の夜にもたらされると、インターネット上では以下のような声が上がった。
 
「アツい！」
「ポテンシャルは無限だから楽しみ」
「良い選択肢」
「期待しかない」
「次のＷ杯狙ってくれ！」
「まじ？ そこ行くのか！」
「やはりいきなりスパーズ移籍は難しかったか」
「STVV日本人多いな」

　小久保玲央ブライアン、谷口彰悟、畑大雅、石渡ネルソン、荒木遼太郎、松澤海斗、新川志音に続く、８人目のサムライ戦士となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】高井がさっそくSTVVのユニホームを着用！ 虎のぬいぐるみとの２ショットも！

 