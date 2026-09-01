都市伝説系YouTuberのたっくー、映画『八つ墓村』出演に感激「誰もが一度は聞いたことのある作品」
チャンネル登録者数325万人を超える都市伝説系YouTuberのたっくーが、映画『八つ墓村』（9月18日公開）に出演していることが明らかになった。八つ墓村の過去に関わる庄左衛門の従者役を演じる。
【動画】映画『八つ墓村』本予告映像
たっくーは、心霊や都市伝説、インターネットで話題となったニュースなど、幅広いテーマを扱うYouTubeチャンネル「たっくーTVれいでぃお」を運営。「八つ墓村」を取り上げた動画は、80万回以上再生されている。
以前から清水崇監督のファンを公言し、イベントでの共演などを通じて親交を深めてきた。清水監督の映画『口に関するアンケート』に続き、本作への出演が実現。八つ墓村に隠された秘密へ迫る場面で重要な役割を担う。
出演オファーを受け、たっくーは「『八つ墓村』という、誰もが一度は聞いたことのある作品に自分が出演できるとは思っていなかったので、撮影のお話をいただいた時は本当に驚きました」と回想。
撮影現場では、「清水崇監督が作り出す独特の世界観に圧倒されました」といい、「怪談やホラーを普段から扱っている自分としても、非常に刺激的な経験になりました」と振り返る。
視聴者を引きつける巧みな話術で知られるたっくーだが、劇中では普段とは異なる姿を披露。「『八つ墓村』を知っている方にも、初めて触れる方にも楽しんでいただける作品になっていると思います。ぜひ劇場で、最高の悪夢を体験してください」と呼びかけた。
本作は、横溝正史の同名ミステリー小説を、金田一耕助の初登場から80周年の節目に完全新作として映画化。「呪怨」シリーズや『犬鳴村』などで知られる清水監督が、原作の持つ“怪奇幻想ロマン冒険譚”としての魅力を、ホラー演出を交えて再構築する。
名探偵・金田一耕助を演じるのは尾上松也。亡き母のルーツをたどるため八つ墓村を訪れ、連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、美しい未亡人・森美也子役を堀田真由が務める。
このほか、高島礼子、滝藤賢一、小籔千豊、渋川清彦、髙嶋政伸らが出演する。滝藤は、過去に八つ墓村で起きた事件の首謀者・田治見要蔵と、その長男・久弥の二役を演じる。
【動画】映画『八つ墓村』本予告映像
たっくーは、心霊や都市伝説、インターネットで話題となったニュースなど、幅広いテーマを扱うYouTubeチャンネル「たっくーTVれいでぃお」を運営。「八つ墓村」を取り上げた動画は、80万回以上再生されている。
出演オファーを受け、たっくーは「『八つ墓村』という、誰もが一度は聞いたことのある作品に自分が出演できるとは思っていなかったので、撮影のお話をいただいた時は本当に驚きました」と回想。
撮影現場では、「清水崇監督が作り出す独特の世界観に圧倒されました」といい、「怪談やホラーを普段から扱っている自分としても、非常に刺激的な経験になりました」と振り返る。
視聴者を引きつける巧みな話術で知られるたっくーだが、劇中では普段とは異なる姿を披露。「『八つ墓村』を知っている方にも、初めて触れる方にも楽しんでいただける作品になっていると思います。ぜひ劇場で、最高の悪夢を体験してください」と呼びかけた。
本作は、横溝正史の同名ミステリー小説を、金田一耕助の初登場から80周年の節目に完全新作として映画化。「呪怨」シリーズや『犬鳴村』などで知られる清水監督が、原作の持つ“怪奇幻想ロマン冒険譚”としての魅力を、ホラー演出を交えて再構築する。
名探偵・金田一耕助を演じるのは尾上松也。亡き母のルーツをたどるため八つ墓村を訪れ、連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、美しい未亡人・森美也子役を堀田真由が務める。
このほか、高島礼子、滝藤賢一、小籔千豊、渋川清彦、髙嶋政伸らが出演する。滝藤は、過去に八つ墓村で起きた事件の首謀者・田治見要蔵と、その長男・久弥の二役を演じる。