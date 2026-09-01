「食で楽しむミステリー」本場イタリアンとトークを味わう特別企画が開催決定

日本唯一のミステリードラマ専門チャンネル「ミステリーチャンネル」が、有料会員制サービス「ミステリーチャンネル倶楽部プレミアム」の誕生を記念し、9月30日（水）にディナー付きトークイベント「食で楽しむミステリー～料理探偵が紐解く、イタリアの食文化～」を開催する。

食で楽しむミステリー～料理探偵が紐解く、イタリアの食文化～

料理研究家でミステリーを食のシーンから楽しむ著書も多い貝谷郁子先生をゲストに迎え、おすすめのイタリア料理店「バッボ アンジェロ」による、この日だけのスペシャルディナーとともに、ミステリードラマからイタリアの食文化を紐解く贅沢な夜をお届け！

ミステリーチャンネルで8月にお届けしたイタリア発ミステリーの舞台となった街の空気感や、登場人物たちが愛した食卓を、“食”を通じて実際に味わえるチャンス。

トークセッションでは、トスカーナ州ルッカ（『労働監督官ドメニコ』の舞台）やカンパーニャ州ナポリ（『ピッツォファルコーネ署 落ちこぼれ刑事の捜査』の舞台）をはじめ、ミステリー作品の舞台である土地の郷土料理やキャラクターたちの暮らし、イタリアミステリーならではの魅力を深掘りする。

そしてディナーは、ルッカでの修行経験もあるイタリア人シェフ・アンジェロさんが、この日のためだけに腕を振るうスペシャルコース。アンジェロさんによる料理解説もお楽しみに！

全33席限定となるプレミアムな本イベントのお申込みは、「ミステリーチャンネル倶楽部プレミアム」サイトにて会員先行販売中、9月3日（木）から一般販売が開始予定。

開催概要

日時：9月30日（水）18：30開場／19：00開始

場所：東京／バッボ アンジェロ 自由が丘（東京都目黒区自由が丘1-25-12 リード 2F）

募集人数：先着33名様

参加費用：

【ミステリーチャンネル俱楽部プレミアム会員】9,000円（※一般より2,000円お得）

【一般】11,000円

特典：お土産付き

※決済時には、別途LivePocketシステム利用料（チケット代金の5％）がかかります。

※ご本人様に加え同伴者様を含め【最大2名様分】までまとめてご購入可能。

※プレミアム会員様につきましては、同伴者様が非会員であっても、2名様とも「プレミアム会員価格」でご購入いただけます！

※エレベーターがないため、階段のみのご利用となります。

スペシャルディナーコース メニュー

前菜5種の盛り合わせ

ノルチャ風 山のパスタ

アリスタ～トスカーナ風 ローストポーク

自家製パンナコッタ

ウエルカムドリンク 1杯付き

（グラス赤ワイン／グラス白ワイン／オレンジジュース／アイスコーヒー／ウーロン茶 より選択）

※メニュー内容は、予告なく変更する場合がございます。

※ドリンク2杯目以降の追加ご注文は別料金。

チケット販売スケジュール

①ミステリーチャンネル俱楽部プレミアム会員様・先行受付期間

8月27日（木）10：00～9月3日（木）9：59

会員様限定チケット販売ページ：

https://mysterych-club.com/deny?to=/blogs/event-info/N1StB0hUZRG2-jBU2k4l6

②一般受付スタート（※プレミアム会員様も引き続きご購入可能）

9月3日（木）10：00～9月22日（火）23：59

一般チケット販売ページ：

https://livepocket.jp/e/mysterych-club_0930

※チケット販売は全券種共通の先着順となります。プレミアム会員様・一般の合計が定員（33名）に達し次第、すべての販売を終了いたします。







（海外ドラマNAVI）

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