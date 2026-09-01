ペドロ・パスカルが天才チェリストに！『ベヒモス！人生の組曲』2027年公開 予告＆ポスター解禁
ペドロ・パスカル主演の映画『Behemoth!（原題）』が、邦題『ベヒモス！人生の組曲』として2027年に日本公開されることが決定。あわせて、予告映像とポスタービジュアル、場面写真が解禁された。
【動画】ペドロ・パスカル初単独主演作 映画『ベヒモス！人生の組曲』予告映像
本作は、20年前に故郷ロサンゼルスを捨て、その後、アメリカ各地のオーケストラを渡り歩いてきた天才チェリスト、アレックス・セリアンの物語。将来を嘱望されていた彼は、なぜ故郷を捨て、20年の時を経て帰還したのか？ 人生の傍らに常にあり、時には彼自身を飲み込もうとする音楽への愛と、謎に満ちたその半生が、新たに身を投じた映画音楽の世界で解き明かされようとしている。
監督・脚本を務めるのは、『ボーン・アイデンティティー』シリーズの脚本で注目を集め、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』や『キャシアン・アンドー』シリーズなどを手掛けてきたトニー・ギルロイ。監督作『フィクサー』は、第80回アカデミー賞（R）で主要部門最多ノミネートを果たした。
主人公アレックスを演じるのは、TVシリーズ『ナルコス』で世界的にブレイクし、『マンダロリアン』シリーズのディン・ジャリン役で絶大な人気を獲得したペドロ・パスカル。『キングスマン：ゴールデン・サークル』『イコライザー2』『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』などのアクション大作から、『マテリアリスト 結婚の条件』で演じた魅力あふれる大富豪まで、幅広い役柄で観客を魅了してきた。年末には『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』への出演も控える中、本作で満を持して初の単独主演を務める。
共演には、女優としてのみならず、監督作『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』や『ドント・ウォーリー・ダーリン』でも才能を発揮してきたオリヴィア・ワイルド、主演・監督・脚本作『Sorry, Baby（原題）』でゴールデングローブ賞主演女優賞（ドラマ部門）にノミネートされ、現在注目を集める新鋭エヴァ・ヴィクター、そしてサーチライト作品『これって生きてる？』での快演も記憶に新しいウィル・アーネットが名を連ねる。
解禁された予告映像では、見事な弓さばきでチェロを演奏する姿をはじめ、パスカルのさまざまな表情が捉えられている。これまで多くの作品で魅力的なキャラクターを作り上げてきた彼が、映画音楽の世界に身を投じるチェリスト、アレックス役でどのような物語を奏でてくれるのか。あわせて解禁されたポスタービジュアルに記された「人生の組曲」という副題が意味する、彼の人生に秘められた数々のシーンとは--。
映画『ベヒモス！人生の組曲』は2027年公開。
【動画】ペドロ・パスカル初単独主演作 映画『ベヒモス！人生の組曲』予告映像
本作は、20年前に故郷ロサンゼルスを捨て、その後、アメリカ各地のオーケストラを渡り歩いてきた天才チェリスト、アレックス・セリアンの物語。将来を嘱望されていた彼は、なぜ故郷を捨て、20年の時を経て帰還したのか？ 人生の傍らに常にあり、時には彼自身を飲み込もうとする音楽への愛と、謎に満ちたその半生が、新たに身を投じた映画音楽の世界で解き明かされようとしている。
主人公アレックスを演じるのは、TVシリーズ『ナルコス』で世界的にブレイクし、『マンダロリアン』シリーズのディン・ジャリン役で絶大な人気を獲得したペドロ・パスカル。『キングスマン：ゴールデン・サークル』『イコライザー2』『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』などのアクション大作から、『マテリアリスト 結婚の条件』で演じた魅力あふれる大富豪まで、幅広い役柄で観客を魅了してきた。年末には『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』への出演も控える中、本作で満を持して初の単独主演を務める。
共演には、女優としてのみならず、監督作『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』や『ドント・ウォーリー・ダーリン』でも才能を発揮してきたオリヴィア・ワイルド、主演・監督・脚本作『Sorry, Baby（原題）』でゴールデングローブ賞主演女優賞（ドラマ部門）にノミネートされ、現在注目を集める新鋭エヴァ・ヴィクター、そしてサーチライト作品『これって生きてる？』での快演も記憶に新しいウィル・アーネットが名を連ねる。
解禁された予告映像では、見事な弓さばきでチェロを演奏する姿をはじめ、パスカルのさまざまな表情が捉えられている。これまで多くの作品で魅力的なキャラクターを作り上げてきた彼が、映画音楽の世界に身を投じるチェリスト、アレックス役でどのような物語を奏でてくれるのか。あわせて解禁されたポスタービジュアルに記された「人生の組曲」という副題が意味する、彼の人生に秘められた数々のシーンとは--。
映画『ベヒモス！人生の組曲』は2027年公開。