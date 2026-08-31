「私に嘘はつかないで～！」『VIVANT』堺雅人、3役目の諜報員役を怪演 ネット称賛続々「印象全然違う!!」「絶妙に古美門」
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第16話が30日に放送され、堺演じるリュウ ミンシュエンが登場。本作で3役を演じることになった堺がリュウを怪演すると、ネット上には「凄すぎる！ 印象全然違う!!」「絶妙に古美門研介を感じる」といった反響が寄せられた。
【写真】野崎（阿部寛）を見つめるリュウ（堺雅人）の切ないまなざし
5年前、公安の野崎（阿部寛）は北京の日本大使館に駐在し諜報活動をおこなっていた時、エージェントのリュウと出会っていた。リュウが野崎を慕う気持ちは、やがて愛へと変わっていく。そんな中、リュウは野崎のために手柄を立てようと危険な潜入捜査を試みたが、組織に捕まり人質となってしまう。公には人質交渉ができない野崎は、傭兵を雇い救出に乗り出したが、その矢先リュウが拷問の果てに亡くなったという報告が入る。
そこから5年が経った今。二重スパイとして中国の諜報組織「シンシー」に潜入しようとしている野崎は、ポリグラフ検査をクリア。しかしシンシーの幹部ハン リンシン（宮下今日子）から“もう一つテストを受けてほしい”と持ちかけられる。
怪訝な表情の野崎の前に現れたのは、顔に拷問の傷が残るリュウだった。実はシンシーのメンバーだったリュウから、日本を裏切って組織に近付こうとする目的を厳しく追及される野崎。彼が「金だ」と言い放ち「俺はここに骨を埋める覚悟で、別班を売ったんだ」と話すと、激昂したリュウは野崎の顔をビンタし「私に嘘はつかないで～！」と絶叫するのだった。
堺が主人公の乃木と別人格のFに続いて、本作で3役目となるリュウを怪演すると、ネット上には「別人過ぎてビビる…」「凄すぎる！ 印象全然違う!!」「堺雅人に悪役やらせるの絶対いいって！ もっと見せて！」などの声が続出。
また、リュウの個性的なキャラクターから、堺が主演ドラマ『リーガルハイ』で演じた弁護士を連想した視聴者も多く「リュウ見てるとリーガルハイがチラつくなww」「挙動の節々に絶妙に古美門研介を感じる」といった投稿も寄せられていた。
【写真】野崎（阿部寛）を見つめるリュウ（堺雅人）の切ないまなざし
5年前、公安の野崎（阿部寛）は北京の日本大使館に駐在し諜報活動をおこなっていた時、エージェントのリュウと出会っていた。リュウが野崎を慕う気持ちは、やがて愛へと変わっていく。そんな中、リュウは野崎のために手柄を立てようと危険な潜入捜査を試みたが、組織に捕まり人質となってしまう。公には人質交渉ができない野崎は、傭兵を雇い救出に乗り出したが、その矢先リュウが拷問の果てに亡くなったという報告が入る。
怪訝な表情の野崎の前に現れたのは、顔に拷問の傷が残るリュウだった。実はシンシーのメンバーだったリュウから、日本を裏切って組織に近付こうとする目的を厳しく追及される野崎。彼が「金だ」と言い放ち「俺はここに骨を埋める覚悟で、別班を売ったんだ」と話すと、激昂したリュウは野崎の顔をビンタし「私に嘘はつかないで～！」と絶叫するのだった。
堺が主人公の乃木と別人格のFに続いて、本作で3役目となるリュウを怪演すると、ネット上には「別人過ぎてビビる…」「凄すぎる！ 印象全然違う!!」「堺雅人に悪役やらせるの絶対いいって！ もっと見せて！」などの声が続出。
また、リュウの個性的なキャラクターから、堺が主演ドラマ『リーガルハイ』で演じた弁護士を連想した視聴者も多く「リュウ見てるとリーガルハイがチラつくなww」「挙動の節々に絶妙に古美門研介を感じる」といった投稿も寄せられていた。