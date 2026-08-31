『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』入場者特典第4弾は島二郎らの「チャームミニフィギュア」 9.5より配布開始
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、入場者特典第4弾として、9月5日より、島二郎・セイレーン・ヒトハ・フタバのチャームミニフィギュア（ランダム全4種／数量限定）の配布が決定した。
【動画】OPテーマはハチワレ（CV：田中誠人）が歌唱 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』ノンクレジットver.OP映像
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”だ。7月24日に公開となり、公開から38日（8月30日まで）で興行収入122億円、観客動員数849万人と大ヒットを記録している。
本作の入場者特典第4弾には、入場者特典としては初めてとなる島二郎・ヒトハ・フタバ、そしてセイレーンが登場。入場者特典第1弾で話題となった、キュートなチャームミニフィギュアのキャラクター別バージョンが配布決定となった。数量限定で9月5日より全国の上映館で配布開始される。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は公開中。
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本作の入場者特典第4弾には、入場者特典としては初めてとなる島二郎・ヒトハ・フタバ、そしてセイレーンが登場。入場者特典第1弾で話題となった、キュートなチャームミニフィギュアのキャラクター別バージョンが配布決定となった。数量限定で9月5日より全国の上映館で配布開始される。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は公開中。