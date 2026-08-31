堺雅人（52）主演のTBS日曜劇場「VIVANT」（日曜後9・00）第16話（第2シーズン第6話）が30日に放送され、平均世帯視聴率は15・0％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが分かった。また、SNSでも大きな話題を呼び、X（旧Twitter）世界トレンドも6週連続1位を獲得した。

3年前に社会現象を巻き起こした「VIVANT」の続編となる第2シーズン。初回は18.8％を記録し、それまで7月期ドラマの最高だったテレビ朝日「大空港～GATE24～」第1話の10.7％を大きく上回った。さらに、NHKの連続テレビ小説や大河ドラマを含めても、今年放送されたドラマの中で最高視聴率を記録している。第2話は16.4％、第13話は15・1％、第14話は16・6％、第15話は15・2％と、6話連続で15％以上をキープそした。

物語は、堺演じる自衛隊の秘密部隊「別班」の乃木憂助が、謎のテロ組織「テント」の真相に迫る壮大なストーリー。

第16話では主演の堺雅人（52）が新たな登場人物「リュウ・ミンシュエン（劉銘軒）」を演じていたことが明らかに。堺はこれまで主人公・乃木憂助と、その別人格「F」を演じており、同一作品で“一人3役”を担う異例の展開となり視聴者を沸かせた。