イラストレーターの星野ルネさんが描いた2つの漫画が、インスタグラムで合計2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

カメルーン生まれ、日本育ちの作者。幼い頃から「漢字の名前」に憧れていましたが、成長するにつれて新たな発見がありました。また、日本で幼い子どもと遭遇したとき、反応は4タイプあることに気付き…という内容で、読者からは「共感！」「実は日本人も同じことを思っていたり（笑）」などの声が上がっています。

「みんなと同じ」に憧れた少年時代

星野ルネさんは、インスタグラムで作品を発表しています。星野ルネさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

星野ルネさん「今回の2作品に共通しているテーマは、『外国人から見た日本』です。日本人として日本で暮らしていると、外国人を観察する機会はあっても、その逆の視点を知る機会はあまりありません。外国人として日本で暮らしていると、日本人の行動や反応にも面白い特徴がたくさん見えてきます。そんな『外国人から見た日本』を紹介したいと思い、この2作品を描きました」

Q.少年時代は、名前のことで悩んでいましたか。

星野ルネさん「子どもの頃は、漢字の名前が欲しいと思っていました。みんなと同じような要素が欲しかったというか、一体感への憧れがあったのだと思います。当時は、名前だけでも『自分は少し違うんだ』と感じることがありました」

Q.自分の中で、理想的な名前はありますか。

星野ルネさん「理想的な名前というものは特にありません。ただ、もし漢字を当てられるなら、『流音』のような当て字にしてみたかったですね」

Q.子どもたちからのリアクションに対しては、どのように感じていますか。

星野ルネさん「子どもたちが笑顔で話し掛けてくれたり、手を振ってくれたりすると、やはりうれしいですね。子どもの頃は、自分に対するネガティブな反応に傷つくこともありました。でも大人になった今は、『驚くよな』『見慣れていなければ、少し怖いと感じるのも自然だよな』と、相手の気持ちを穏やかに考えられるようになりました」

Q.4つのタイプ以外にも、「これは予想外だった」と印象に残っているリアクションはありますか。

星野ルネさん「『僕の友達にもアフリカの人がおるで』『知り合いに外国の人がいるよ』と話し掛けてくれる子が意外と多かったことですね。子どもなりに『共通点を伝えたい』『仲良くなりたい』という気持ちが伝わってきて、とてもほほ笑ましく感じます」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

星野ルネさん「名前をテーマにした作品は、自分の考えに共感してもらえるコメントをいくつかいただきました。中には、『昔はカタカナでの名付けが流行っていたそうです』というコメントもあり、驚きました。子どものリアクションを描いた作品は、『“三つ子の魂百まで”という言葉を思い出した』『日本人同士でも、見た目や名前が違う人には似たような反応をすることがある』など、とても興味深い感想をいただきました」