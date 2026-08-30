大ヒット中のTBS系連続ドラマ「VIVANT」（日曜午後9時）にインスパイアされた、鳥取県職員募集のX投稿がSNSで話題です。



【写真】鳥取県庁の野崎っぽい県職員 阿部寛さんとそっくり？

ロケ地にもなったことで話題の鳥取県。鳥取県広報課の公式Xには、阿部寛さん演じる警視庁公安部・外事第4課の野崎守にそっくりの県職員が登場。「VIVANT」のパロディ投稿が万バズ状態となっています。



阿部さんのような濃いめのルックスの男性がスーツ姿でポケットに手を突っ込み、眼光鋭くにらんでいます。「写真は県庁内でVIVANTごっこをしてる野崎っぽい県職員」との説明も。「『俺にふさわしい仕事をよこせ！』『俺をトトリーの幹部にしろ！』なんて意気込みを持つあなた、鳥取県職員試験の募集をはじめました！」などと「VIVANT」の小ネタを挟みつつ、県職員の募集をユーモラスに告知しています。



さらに、鳥取県観光戦略課の公式Xにも野崎似の男が登場。「別班鳥取県支部からの報告 天網恢恢疎にして漏らさず 我々も彼の行動を監視しています」と、またも「VIVANT」の小ネタたっぷりのコメントが添えられた写真では、鳥取県の各地に潜む野崎っぽい県職員の姿が収められています。



遊び心あふれる投稿にSNSは大反響。「こういうのを見るために我々はXをやっている」「かなりいい雰囲気の階段で、絶妙に背が低いのが最高。」「一瞬見間違えた」「鳥取県庁に潜入捜査していると言われても信じる」「こういうのめっちゃ好き」「VIVANTのTは鳥取のT」「トトリー最高w」「島根県の情報渡すので幹部にしてください」などのコメントが寄せられていました。



鳥取県内では、「VIVANT」第2シーズンのロケやPR企画が行われており、鳥取砂丘と境港周辺が主な関連スポットとされています。