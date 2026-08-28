【FIBAワールドカップ予選】サウジアラビア代表 78−106 日本代表（日本時間8月28日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）

【映像】驚愕の「倍速再生ドライブ」

バスケットボール日本代表のPG河村勇輝（ロサンゼルス・クリッパーズ）が、高速ドライブでサウジアラビアのディフェンスを切り裂いた。緩急の効いた超加速に、ファンからも歓喜の声が上がった。

日本代表は8月28日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」でサウジアラビア代表と対戦。序盤から試合のペースを握った日本代表が、106−78と大差をつけて勝利した。

先発PGとしてコートに立った河村は、開始早々から得意のスピードを利したプレーでサウジアラビアを翻弄。第1クォーターの残り7分34秒には、圧巻の個人技で加点した。

自コートからゆっくりと相手コートへボールを運んだ河村は、3ポイントラインに差し掛かったところで、一気にギアを上げる。マークについていたアリ・シュバイリをスピードで抜き去ると、体ひとつ前に出てレイアップを狙った。

カバーに入ったモハメド・アルスワイレムにシュートブロックされたものの、ゴールテンディングの判定。リングより高い位置から落下しているシュートに触れたため河村の得点が認められた。

ABEMA解説の原修太（千葉ジェッツ）は「きた！」と驚愕。また、ゲスト出演したバスケットボールYouTuberのともやんは、「いやー、速かったですね。画面でこんなに速く見えるなら、対峙する相手はどれだけ速く見えてるんでしょうかね」と伝えた。

さらにABEMAのコメント欄やSNSのファンからも、「河村はやっ！」「河村速いよなぁ」「追いつけないわこんなん」「スピードでぶっちぎる河村の高速ドライブ」「河村のドライブは倍速再生笑」「速すぎて見えなかったですねー」「河村のぶち抜きドライブは誰も止められないか」など称賛と感嘆の声が続々と出ていた。

この日の河村は、PG最長の16分26秒のプレータイム。シュートタッチが悪く4得点に終わったものの、両チーム最多の9アシストを記録して日本を牽引した。続く8月31日のカタール戦（トヨタアリーナ東京）でも、スピードを活用したプレーに期待がかかる。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）

