『魔法のプリンセス ミンキーモモ』32年ぶり新作 追加キャストに速水奨、井上喜久子、興津和幸、園崎未恵
アニメ『魔法のプリンセス ミンキーモモ』シリーズの32年ぶりとなる完全新作OVA作品『魔法のプリンセス ミンキーモモ 憧れの夢へ まごころの二重奏（デュオ）』（11月13日公開）の追加キャストが発表された。国王役は速水奨、王妃役は井上喜久子、桃のパパ役は興津和幸、桃のママ役は園崎未恵が担当する。
【写真】アー写かっこいい！速水奨、井上喜久子ら4人
『魔法のプリンセス ミンキーモモ』は、夢を忘れかけている人々の夢を取り戻すため、大人になる魔法を使って奮闘する少女・ミンキーモモの物語。1982年に1作目、1991年に2作目がテレビシリーズとして放送された。魔法少女アニメの礎を築いたとして知られ、魔法少女アニメの常識を覆す独創的な脚本と完成度の高い作画で多くのファンを魅了し、大人も楽しめるファンタジー作品として人気となった。当時の魔法少女ブームをけん引し、数々のOVA作品が世に送り出されるなど、今でも世代を超えて根強い支持を集めている。
1994年発売のOVA『MINKY MOMO IN 旅だちの駅』以来、32年ぶりとなる今回の新作は、葦プロダクション創立50周年を記念して制作。エネルギーによって存在を保っている夢と希望の国「デジナーサ」が舞台で、人間たちが夢と希望を持たなくなったことによって、夢エネルギーが減少し、国は消滅の危機を迎えていた。王様は最後の希望として、ミンキーモモに助けを求めるべく、お供の3匹（チャモチャ、デッタブック、ピピルピ）を送りだす。そして12歳の誕生日にスマホを手に入れた桃は、お供たちとの出会いを機にミンキーモモとして目覚め、順調に夢エネルギーを集めていくが、巷では謎のアプリが流行し始めていた…というストーリー。
■速水奨コメント
人と人が、優しく愛を持って生きる事が本当に難しい時代。そんな中、ミンキーモモはみんなから力をもらい、どんな困難にも真っ直ぐに立ち向かいます。清々しく温かい物語を一緒に楽しみましょう。あっ、僕が演じるキャラクターは、右往左往しています。でも、なんとも可愛らしい人物です。是非、御覧くださいね。
■井上喜久子コメント
長年沢山の方に愛されてきた素晴らしい作品に参加でき嬉しい気持ちでいっぱいです。新しさと懐かしさが融合した面白い展開がありつつ、ミンキーモモの愛らしさにきゅんとしたりドキドキしたり。王妃としては、とってもチャーミングな王様との楽しいひとときにもときめきました♪夢や希望、がんばることの素晴らしさを教えてくれる今作を、ぜひ沢山の方に楽しんでいただけたら嬉しいです！どうぞよろしくお願いいたします。
■興津和幸コメント
ラブラブミンキーモモ！！！！現代にミンキーモモが蘇る！！まさか私がこの伝説的な作品に関わる日が来るなんて夢にも思いませんでした！いや、夢は叶うとミンキーモモが教えてくれたのだったんだば！！夢を抱きしめ続けて良かった パパとママが大事に育てたモモの活躍に、ご期待ください！！
■園崎未恵コメント
毎週木曜17時55分。わたしが初めて“TVアニメを観るために帰宅した”番組、それが「魔法のプリンセス ミンキーモモ」でした。“大人になったら何になる？”を胸に、まだ見ぬ未来に思いを馳せていたあの頃…。まさかその続編に自分が関われるとは！見る夢、そして叶える夢…一口に夢と言ってもいろいろあって、いろんな色や形をしていてひとそれぞれ。夢って何だろう？を改めて考える作品です。わたしと同世代の方はもちろん、いろんな年代の方へ…どうぞお楽しみに！
【写真】アー写かっこいい！速水奨、井上喜久子ら4人
『魔法のプリンセス ミンキーモモ』は、夢を忘れかけている人々の夢を取り戻すため、大人になる魔法を使って奮闘する少女・ミンキーモモの物語。1982年に1作目、1991年に2作目がテレビシリーズとして放送された。魔法少女アニメの礎を築いたとして知られ、魔法少女アニメの常識を覆す独創的な脚本と完成度の高い作画で多くのファンを魅了し、大人も楽しめるファンタジー作品として人気となった。当時の魔法少女ブームをけん引し、数々のOVA作品が世に送り出されるなど、今でも世代を超えて根強い支持を集めている。
■速水奨コメント
人と人が、優しく愛を持って生きる事が本当に難しい時代。そんな中、ミンキーモモはみんなから力をもらい、どんな困難にも真っ直ぐに立ち向かいます。清々しく温かい物語を一緒に楽しみましょう。あっ、僕が演じるキャラクターは、右往左往しています。でも、なんとも可愛らしい人物です。是非、御覧くださいね。
■井上喜久子コメント
長年沢山の方に愛されてきた素晴らしい作品に参加でき嬉しい気持ちでいっぱいです。新しさと懐かしさが融合した面白い展開がありつつ、ミンキーモモの愛らしさにきゅんとしたりドキドキしたり。王妃としては、とってもチャーミングな王様との楽しいひとときにもときめきました♪夢や希望、がんばることの素晴らしさを教えてくれる今作を、ぜひ沢山の方に楽しんでいただけたら嬉しいです！どうぞよろしくお願いいたします。
■興津和幸コメント
ラブラブミンキーモモ！！！！現代にミンキーモモが蘇る！！まさか私がこの伝説的な作品に関わる日が来るなんて夢にも思いませんでした！いや、夢は叶うとミンキーモモが教えてくれたのだったんだば！！夢を抱きしめ続けて良かった パパとママが大事に育てたモモの活躍に、ご期待ください！！
■園崎未恵コメント
毎週木曜17時55分。わたしが初めて“TVアニメを観るために帰宅した”番組、それが「魔法のプリンセス ミンキーモモ」でした。“大人になったら何になる？”を胸に、まだ見ぬ未来に思いを馳せていたあの頃…。まさかその続編に自分が関われるとは！見る夢、そして叶える夢…一口に夢と言ってもいろいろあって、いろんな色や形をしていてひとそれぞれ。夢って何だろう？を改めて考える作品です。わたしと同世代の方はもちろん、いろんな年代の方へ…どうぞお楽しみに！
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