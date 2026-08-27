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韓国・ソウル

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日本ではまだあまり知られていないお店ですが、韓国現地での人気はまさに異次元クラス。NAVERマップではなんと1万5000件以上のレビューを獲得しており、SNSでの紹介動画は360万回再生を突破するほどの大バズりを記録しています。チェーン展開を一切せず、ソウル・狎鷗亭の1店舗のみでこの数字を叩き出していることからも、その人気ぶりが伺えます。

そんな「狎鷗亭コンジュ餅」のルーツは、もともと韓国・大田（てじょん）名物として愛されていた「公州餅（こんじゅとっ）」にあります。

その本場で餅作りを行っていた母のもとで修行を積んだ娘さんが、ソウルの高級住宅街・狎鷗亭に販売専門の店舗をオープンしたのが始まり。創業25年を迎えた今では、地元の常連客から芸能人、観光客までが押し寄せる「ソウル3大餅屋」のひとつとして不動の地位を築いています。

このお店の代名詞ともいえる看板メニューが「黒ゴマきなこ餅」。今回はそのこだわりやお店の雰囲気、実際に食べたリアルレポをご紹介します。

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「狎鷗亭コンジュ餅」の消費期限は、購入した「当日中」！ 防腐剤などを使用せず、その日に作られた出来たてのお餅だけを販売しています。そして、このおいしさを支える秘密は、徹底した製造体制と厳選された素材にあります。

こだわり1：朝4時まで製造→2時間後にはお店オープン！

お店の地下や隣の建物が製造拠点になっており、深夜から朝4時までお餅を製造。そのまま朝6時のオープンと同時に出来たてが店頭に並べられ、配送もスタートします。決して楽ではないスケジュールのはずですが、できたてのお餅を食べてほしいという一心で続けているそうです。

こだわり2：自社加工のゴマと最高品質の素材

メインとなるお米をはじめ、選りすぐりの最高品質の材料を使用。香ばしさの要であるゴマも自社でじっくり加工するなど、素材のうま味を最大限に引き出す工夫が凝らされています。品質を最優先するため、世界中から厳選した上質な材料を仕入れているのも特徴です。



⚫️ 商品の販売状況

看板商品の黒ゴマきなこ餅とその他の商品では、販売状況が異なります。

黒ゴマきなこ餅： 開店（6時）から閉店（24時）までいつでも購入可能です。店頭の在庫が減ると、製造場所からすぐに出来たてを補充・陳列する仕組みになっています。

その他のお餅： 1日1回のみの陳列となっており、売り切れ次第終了となるため注意が必要です。

⚫️ 店内の雰囲気と客層

日本語メニューがあるので安心

雰囲気： テイクアウトのみのこぢんまりとした店舗ですが、10人ほどのスタッフが手際よく作業しており大盛況。お店全体に活気が満ちています。

客層： 平日の午前中でも客足が途絶えず、迷わずサッと購入していく常連さんや、20〜30代の若い世代を中心に賑わっていました。テイクアウトのみなので、比較的スムーズに購入できます。

言語対応： 店内には英語・日本語・中国語のメニューが完備されているため、韓国語が不安な方でも安心して購入できます。

支払い方法：現金のほか、WOWPASS、クレジットカードが使えます。

立地：お店周辺は目立った観光スポットは少ないですが、徒歩10分ほどでカロスキル、徒歩20分ほどで狎鷗亭のおしゃれショップが集まっているエリアに行けます。芸能人御用達の店やアイドルメイクが体験できるメイクスタジオなどもあるので、観光にも困りません。

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【実食レポ】名物「黒ゴマきなこ餅」を実食！ 気になる味と感想

オンライン販売では複数の大きさがあるようだが、取材時は大サイズのみの販売

今回は、看板商品の「黒ゴマきなこ餅（大サイズ）」W8500と、気になったほかのお餅をいくつか購入してみました！

⚫️ 想像以上の香ばしさ！ 名物「黒ゴマきなこ餅」

正直、これまで食べた専門店のお餅の中でも段違いのおいしさで、まさに「レベチ」な味わい！ ひと口食べた瞬間、なぜここまで有名で愛されているのか即座に納得しました。

・お餅が見えない！？ 贅沢すぎる黒ゴマの量

「かかっている」というより、もはやお餅がゴマの中に埋もれています！ ひと口サイズに切られているのですが、フォークを差し込んでもお餅が見えず、かじって初めて白いお餅がお目見えします。お餅を食べ終わってもゴマがたっぷり余るので、最後まで贅沢に絡めて食べるのが最高です。

・甘さ控えめで上品！ 黒ゴマの香ばしさが広がる

口に入れた瞬間、黒ゴマ特有の濃い香ばしさが一気に広がります。人工的な甘さが一切なく、素材本来のうま味を生かした自然で上品な味わいなので、ついつい手が止まらなくなってしまいます。

・当日消費に納得！ 感動のモッチモチ食感

「しっかりとしたお餅の弾力」と「柔らかさ」が共存した、感動のモッチモチ感！ 実は翌日にも食べてみたのですが、まったく別物のようになってしまいました……。お店が「当日消費」にこだわる理由がよくわかる、出来たてだからこその食感です。

・大満足のボリューム感！

大サイズはひと口大に切られたお餅が13〜14個ぎっしり入っています。1つずつがしっかり大きいので、十分満足できるボリューム感でした。当日消費ということもあり、買いすぎには注意です。

⚫️ ほかにも魅力的なお餅がいっぱい！

店頭には、もち米やうるち米を使ったお餅、よもぎ餅、蒸し餅など、味も種類もバリエーション豊かな商品が並んでいました。今回一緒に食べてみたおすすめのお餅もご紹介します！

左から、トゥトプトッ、スッゲトッ、スクソンビョン、栄養餅

・トゥトプトッ（写真左）

朝鮮王朝の宮廷で珍重された「王の餅」とよばれる伝統的な高級餅。炒めた皮むき小豆、ユズの砂糖漬け、ナッツが入ったよもぎ餅です。ひと口食べると「これぞ韓国の伝統の味！」という奥深さを感じました。

・スッゲトッ（写真右上上部）

よもぎ餅を丸く平たい形にして蒸し上げた、素朴でやさしい味わいのお餅。しっかりとした弾力と、口いっぱいに広がるよもぎの香りが印象的です。中にあんが入っていないシンプルなお餅のため食べやすく、万人受けする一品です。

・スクソンビョン（写真右上下部）

よもぎが香る生地に、甘さ控えめな「白あん（こしあん）」を包んだもの。ギチギチと表現したくなるほどの力強いモチモチ感がクセになります。上品で控えめな甘さなので、こちらも食べやすいです。

・栄養餅（写真右下）

栗、松の実、ピーナッツ、ナツメなど、数種類のナッツ類がゴロゴロと入った栄養満点のお餅。ゴロゴロとした食感のアクセントが楽しく、食べ応えも抜群でした。



「狎鷗亭コンジュ餅は全国で狎鷗亭の1店舗のみで営業。『元祖コンジュ餅屋』などの類似店名にご注意ください」との案内が掲示されていた

1. 類似店舗・偽物に注意！

「コンジュ餅」と名のつくお店は他にもありますが、公式として営業しているのは狎鷗亭の1店舗のみです。「元祖〜」などの類似店名に惑わされないよう注意しましょう。

2. 消費期限は「当日中」！【特に夏場は要注意】

保存料や添加物を一切使用していないため、安全に食べられるのも「当日中」です。特に気温や湿度が高い夏場は非常に傷みやすいため、買ったその日に食べ切れない分は放置せず、すぐに冷凍保存するのが鉄則です！

⭕️【裏技】持ち帰ってもモッチリおいしい！ 保存＆解凍テク

保存方法：「買った当日の即冷凍」がポイント！ 購入当日に、1食分ずつ小さく切り分けてラップにぴっちり包み、ジッパーバッグに入れて冷凍庫へ。

解凍方法：食べるときは「自然解凍」するだけでOK。さらに「電子レンジで15秒ほど」軽く温めるだけで、よりおいしくいただけるそうです。もしそれでも食感が戻らない場合は、フライパンで焼くとまたひと味違ったおいしさが楽しめるそうですよ。 ※レンジで長時間温めるのはNG

3. 黒ゴマきなこ餅以外を狙うなら、焼き上がり時間をチェック！

看板メニューの「黒ゴマきなこ餅」はいつでも買えますが、ほかのお餅は1日1回の陳列で売り切れ次第終了です。店前の黒板に焼き上がり時間が提示されているので、要チェックです！

4. おみやげにするなら「重量」に注意

お餅はギュッと詰まっているため、見た目以上にずっしりと重みがあります。おみやげ用にまとめて購入する場合、重量オーバーにはご注意ください。

ギフトセットなどを購入すると、画像のようなしっかりとした保冷バッグ・専用手提げ袋に入れてもらえる。少量購入の場合は有料の小さな紙箱なども用意されている

■狎鷗亭コンジュ餅（あっくじょんこんじゅとっ）

住所：韓国ソウル特別市江南区論峴路161キル10

TEL： 02-516-3643

営業時間：6〜24時

定休日：なし

アクセス：地下鉄3号線狎鷗亭駅4番出口から徒歩4分

公式サイト：https://www.kongjudduk.co.kr/



いかがでしたか？「狎鷗亭コンジュ餅」は観光エリア・狎鷗亭にあり、早朝から夜遅くまで営業しているので、ふらっと立ち寄りやすいのもうれしいポイントです。保存料不使用でとても繊細なお餅なので、日本へおみやげとして持ち帰るなら旅行の最終日に立ち寄り、そのまま帰国するのがおすすめ！ 保存方法や日数管理にはしっかり気をつけてくださいね。



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Text＆Photo：アーク・コミュニケーションズ



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

