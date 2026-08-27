学校から配られたタブレットを使い、女子児童の着替えを盗撮――。そればかりか、クラスの共有アプリに画像をアップロードするという前代未聞の事件が発生した。驚くべき犯人の正体とは？ 西川口榎本クリニック副院長として様々な依存症治療と向き合ってきた斉藤章佳氏の新刊『校内盗撮』（集英社インターナショナル）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目）

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写真はイメージ ©getty

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タブレットで同級生を盗撮した小6男児

近年深刻さを増しているのが、子ども同士による性加害・被害です。

榎本クリニックでは、保護者や学校、児童相談所などからの依頼を受け、性加害に至った子どもたちの対応に当たっています。

そこで寄せられる相談内容として、もっとも多いのが盗撮の問題です。

これは私がかつて担当した、小学6年生の男児・高橋颯太さん（仮名）の事例です。

颯太さんは学校で配布されたタブレットを使い、ごく軽い気持ちから、女子児童の着替えの様子を盗撮しました。

そのとき女子児童は、盗撮されていることには気づきませんでした。

ところが彼は、学校や保護者・児童間で写真や時間割などの情報を共有するアプリに、盗撮した画像を意図的にアップロードしてしまったのです。

後日、その画像を同じクラスの保護者たちが目にしたことで事件が発覚。

教育委員会や児童相談所、警察が動く事態となりました。12歳の颯太さんには刑事責任を問えないので、逮捕されることはありません。

彼は盗撮行為を二度と繰り返さないために、母親とともに当院を受診しました。

颯太さんに詳しく話を聞くと、これまで学校内で8回もの盗撮行為をしてきたことが判明しました。

過去には被害児童が気づき、教員に訴えたこともありました。

しかし、教員は颯太さんをたしなめ、被害児童の前で画像を削除させただけ。颯太さんは「お咎めなし」状態でした。

こうした対応に、一度は被害児童の保護者が抗議をしたものの、学校側は「まあまあ、小学生の男の子がやったことですから」と受け流し、適切な対応をしませんでした。

これら一連の出来事が、颯太さんにとって「負の成功体験」となり、今回の重大な事態を引き起こす遠因となっていたのです。

「もうやりません」と言いつつも…

診察室で私と向き合った颯太さんは、「もうやりません」「こんな大ごとになるとは思わなかった」など、型どおりの反省を口にしました。

彼にはASD（自閉スペクトラム症）やADHD（注意欠如多動症）などの発達特性はみられず、中学受験を控えるほど成績も優秀。

両親との仲も良く、家庭環境は安定していました。

ただ、私に対して、どこか大人を小馬鹿にするような態度があったのも事実です。

「注目されたい」「こんなことをできるのは自分だけ」という承認欲求とともに、「今回も、どうせ許されるだろう」と高をくくっていたのかもしれません。

〈「お母さん、この子またやりますよ」元いじめられっ子の男子高校生が“盗撮をやめられない”のにはワケがあった…クラスの1軍男子に認められたかった「カースト下位男子の悲劇」〉へ続く

（斉藤 章佳／Webオリジナル（外部転載））