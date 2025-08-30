仕事での訪問や、ホームパーティーなどのお呼ばれのシーンに欠かせない「手土産」。おいしいのはもちろん、センスがよくて気がきいていて、相手が喜んでくれるものを選びたいですよね。そんな逸品を、企業の顔である「広報」さんに教えていただきました！初対面の方へのごあいさつから、御礼ごとまで万能巴裡 小川軒 新橋店元祖レイズン・ウィッチ出典: 美人百花.comひと口頬張ると、洋酒の香りがふわり。大人っぽい味わいが絶品の