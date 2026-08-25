米プロバスケットボール（NBA）クリッパーズの八村塁が、24日放送の日本テレビ系「しゃべくり007 2時間SP」に出演。中学時代の衝撃エピソードを明かすと、ファンの間に反響が広がった。

八村は「中学校の時に勧誘されるんですよ、暴走族とかに。僕、帰宅部になろうと思っていたので」と、富山・奥田中時代のエピソードを明かした。

八村が中学1年時の3年生が荒れていたようで、「学校終わった後（不良に）待ち伏せされていた」と説明。道を外さないよう、止めてくれた人物として名前を挙げたのが、中学の2学年先輩で今はともに日本代表でプレーする馬場雄大だった。

「彼（馬場）が止めてくれていた。（止めなかったら）危なかったですね」と八村が振り返ると、X上のファンに反響が広がった。

「八村塁選手と2学年上の馬場雄大選手のエピソード、漫画やん！ スラムダンク外伝エピソード富山やわ」

「馬場雄大カッコいいな！」

「八村くんが不良にならないように止めててくれた馬場ちゃんありがとう 昔からいい人だったんだね」

「八村塁を暴走族から守る馬場雄大 馬場ちゃんすごいやん何でもできるやん」

八村は今月15日の韓国戦で2024年パリ五輪以来、2年ぶりに代表復帰し、圧巻のプレーを披露。日本はワールドカップ2027アジア地区予選Window4で日本時間28日にアウェーでサウジアラビアと、31日にはホームでカタールと激突する。



（THE ANSWER編集部）