みそ汁は、ストローで飲む時代へ！？

晩夏の暑さで蓄積した疲れに……マルコメと大阪・八尾の町工場「藤田金属」がコラボした冷たいみそ汁ドリンク「アイスみーそー」が、東京・丸の内で2026年8月24日14時から期間限定販売されます。失われがちな水分・塩分・鉄分を補う「熱溜まり熱中症対策」として、専用の「鉄製お椀タンブラー」とストローで味わう新感覚の一杯です。

【本記事のポイント】

・東京・丸の内で8月24日から8月30日までの期間限定オープン

・冷たいみそ汁を「鉄製お椀タンブラー」とストローで楽しむ新体験

・水分・塩分に加え鉄分も補給できる「熱溜まり熱中症対策」の提案

ストローで飲む冷たいみそ汁とは

マルコメが提案する「アイスみーそー」は、温かいみそ汁を氷で冷たく仕上げ、ストローで飲む新しいスタイルのドリンクです。仕事の合間や外出先でもアイスコーヒーのように気軽に楽しむことができます。

提供メニューには、濃厚な旨みの「赤だし」、やさしい甘みの「糀美人」、香り豊かな「贅沢鯛だし」、オルニチン配合の「貝だし」がラインナップされており、その日の気分に合わせて選べる楽しさがあります。

ストローで飲む冷たいみそ汁ドリンク「アイスみーそー」

藤田金属の「鉄製お椀タンブラー」が実店舗デビュー

このドリンクを提供する特別な器が、藤田金属による「鉄製お椀タンブラー」です。女性の鉄分不足という社会課題に着目し、昔ながらの「鉄器で鉄分を補う知恵」とフェムテックの発想を組み合わせたプロジェクト「Fe:project」から生まれたアイテムで、日常的に冷たいみそ汁を楽しむために開発されました。

一般的なお椀を縦に伸ばしたようなユニークなデザインが特徴。2025年の大阪・関西万博でコンセプトモデルを初披露され、大きな反響を呼びました。ECなどでは販売されておらず、今回のカフェでのみ体験できる貴重なアイテムとなっています。

水分・塩分・鉄分を同時に補給する新提案

夏の長期化により、熱中症対策は日中だけでなく一日を通して継続的に行うことが重要とされています。特に晩夏は、これまでの暑さによる疲れが蓄積しやすい時期です。

汗とともに失われる鉄分にも着目し、日本の食文化になじみ深いみそ汁と鉄器を組み合わせることで、「今日の暑さへの備え」と「明日のコンディションづくり」を無理なくサポートしてくれます。

【開催概要】「アイスみーそーカフェ」Produced by マルコメ

Marunouchi Happ. Stand & Galleryで開催

開催期間：2026年8月24日（月）〜8月30日（日）

営業時間：平日 8:00〜22:00／土日 11:00〜20:00

会場：Marunouchi Happ. Stand & Gallery

東京都千代田区丸の内2丁目5番地1 丸の内2丁目ビル1F

＜アクセス＞

JR「東京駅」より徒歩6分

東京メトロ丸ノ内線「東京駅」より徒歩5分 東京メトロ千代田線「二重橋前駅」より徒歩3分

主催：マルコメ株式会社

協力：藤田金属株式会社「Fe:project」

実施内容：冷たいみそ汁ドリンク「アイスみーそー」の販売 &「みそ汁専用鉄タンブラー」の展示

※8月24日（月）のみ14:00営業開始

※Marunouchi Happ. Stand & Gallery の通常カフェメニューも販売しております

※実施内容について、運営状況により変更となる場合があります。

「アイスみーそーカフェ」は、東京駅や二重橋前駅から徒歩数分のアクセスしやすい場所で開催されます。期間は2026年8月24日（月）14時から8月30日（日）まで。平日は朝8時から夜22時まで営業しているため、出勤前や仕事帰りにも立ち寄りやすくなっています。まだまだ厳しい暑さが続くこの季節、美味しく体調を整える新しい一杯を試してみてはいかがでしょうか。

（画像：マルコメ株式会社、藤田金属株式会社）

鉄道チャンネル編集部