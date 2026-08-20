夏の甲子園決勝後に右腕が｢変な方向にねじ曲がった｣…球児の悲劇を"称賛"した朝日新聞の罪
※本稿は、広尾晃『高野連』（新潮新書）の一部を再編集したものです。
■高校野球のルールを変えた意外な男
1958年、徳島商のエース板東英二は、4月の春季四国大会の準決勝の高知商戦で延長16回を一人で投げ抜き勝利。翌々日の高松商戦も延長25回を一人で投げ抜き、敗退した。「3日間で41イニング」は大きな話題となったが、日本高野連はこれを問題視した。
日本高野連は、1948〜50年の「健康調査」のデータも参照して、この夏の選手権大会から、延長18回裏の時点で勝敗未決の場合には、その時点で試合を打ち切り、翌日以降に再試合をするとルールを急遽変更した。
新ルール施行直後のこの年夏の甲子園にも出場した徳島商の板東は、準々決勝で魚津の村椿輝雄と投げ合い、延長18回に至るも決着がつかず、翌日の再試合も9回を完投して勝利を挙げた。自身の登板がきっかけでできた新ルールの最初の適用者になったのだ。
板東の名は一躍注目を集めた。翌8月18日付けの朝日新聞で、当時71歳の飛田穂洲は「ただ感激あるのみ」「大喜エツ、世の中の幸福を独り占めしたような喜びを感ずる」と書いている。
板東英二は中日に入団後は救援投手として活躍。引退後、解説者、タレントとして一世を風靡したが、野球史を語る上でも外せない人物なのだ。
■右腕が「変な方向にねじ曲がっている」
1991年夏の甲子園では沖縄県初の優勝を目指す沖縄水産高が、2年連続の決勝戦に進んだ。しかし創部4年目の大阪代表、大阪桐蔭高に8対13で敗退した。
決勝戦後の表彰式で、沖縄水産ナインは、エース大野倫の右腕が「変な方向にねじ曲がっている」ことに気が付いた。大野は、沖縄に帰って医師の診断を受け、右ひじが疲労骨折していることがわかった。
大野は前年秋にエースになって以降、監督栽弘義(さいひろよし)の指示で連日200球、多い日には400球の投げ込みを続けていた。春先の熊本県招待試合でダブルヘッダーを2試合とも完投した翌日、練習でボールを投げたとたんに右ひじから「ブチッ」と言う音が聞こえた。
大野は「やってしまった」と思ったが、以後も一人で投げ続けた。夏の地方大会ではひじ痛に悩まされたが、鎮痛剤を注射して投げていた。夏の甲子園の投球数は773球に上った。決勝では13失点するも完投。この怪我で、大野倫は投手を断念することになる。
■遅すぎた「メディカルチェック」導入
翌朝の朝日新聞で記者の山本敏男は「大野のひじ痛が完治しないまま終えたのは惜しかったが、はつらつとしたプレーで力を出し切った点を評価したい」と評した。しかし一部に大野の登板過多を批判する声も上がった。
大野倫の負傷を、日本高野連第4代会長の牧野直隆は深刻に受け止め、甲子園大会前に出場校の投手の肩ひじの「メディカルチェック」を導入することを決定。1年の試行期間を経て1993年夏の大会から、春夏の甲子園に出場が決まった選手は、大阪大学整形外科の医師らによる「投手の関節機能検査（メディカルチェック）」を実施することとなった。
また、94年の春の甲子園から、投手数の増加に対応するためベンチ入り人数は15人から16人に増えた。さらに阪神甲子園球場にはレントゲン室が設置された。
甲子園大会でのメディカルチェックは、あくまで「甲子園大会期間中の怪我、故障を防ぐこと」が目的ではあったが、各校の指導者は甲子園大会前に投手のノースロー期間を設けるなど、健康面に配慮するようになった。大野の怪我とその後の高野連の施策によって、高校野球界は初めて「選手の健康問題」が存在することを認識したと言っても良い。
■煽り続けた「美談」の罪
しかし以降も、一人のエースが大会を投げぬいて大活躍するシーンは何度も見られた。1998年、横浜高は、春夏の甲子園連覇を果たす。エースの松坂大輔は両大会をほとんど1人で投げぬいた。
横浜高の渡辺元智監督は、春の大会後、松坂に1カ月のノースローを課したが、夏も松坂にマウンドをほぼ委ねた。夏の甲子園では、6試合のうち5試合で完投し、計767球を投げた。
8月20日、準々決勝の大阪代表PL学園戦は乱戦となったが松坂は延長17回を1人で投げぬいた。球数は250球に上った。翌21日の準決勝の高知県代表明徳義塾高校戦は9回の1イニングだけ投げ、さらに22日の京都代表京都成章高校との決勝戦ではノーヒットノーランを演じている。
翌日の朝日新聞の講評で記者の岸本千秋は「これには恐れ入った」と書いた。しかし、「健康への懸念」に言及した記事はほとんどなかった。
8年後の2006年、夏の大会で西東京代表早稲田実業高の斎藤佑樹は、1回戦から好投を続け、8月20日、エース田中将大を擁して史上初の「夏3連覇」に挑む南北海道代表駒大苫小牧高と決勝で対戦。試合は延長15回1対1で決着がつかず、翌21日の再試合で、早稲田実業は4対3で駒大苫小牧を下した。
■医学界の警告を無視し続けた
駒大苫小牧は、田中のほかに菊地翔太という控え投手も投げたが、早稲田実業は斎藤が1人で投げ、甲子園での投球数は948球に達した。これは春夏通じて甲子園史上最多だ。
このときの朝日新聞の講評も、斎藤を「恐るべき体力、知力に精神力。早稲田実・斎藤の全身に蓄えたエネルギーに驚かされた」と書いている。この記事を書いた記者の井上明は、高校時代に北四国代表松山商のエースとして1969年夏の甲子園決勝で北奥羽代表三沢高の太田幸司と再試合を含む2試合で投げあっている。斎藤は、「ハンカチ王子」の称号をつけられ一躍アイドルになった。
高校生以下の野球選手の「投球過多」による健康被害については、すでに1970年代に、徳島大学医学部が県内の野球少年に実施した広範な調査に基づき、中学生以下の選手の「投げ過ぎ」は、OCD（離断性骨軟骨炎）の発症につながると警告していた。OCDは、深刻化すると手術が必要になる。放置すれば将来の運動機能に障害を残す危険性がある。
■アメリカが報じた「若い投手を壊す日本野球」
アメリカでは1974年に最初のトミー・ジョン手術（ひじ内側側副靭帯再建手術）が行われ、成功を収めて以降、登板過多と肩、ひじの故障の因果関係が研究され、90年代には青少年世代の野球での「球数制限」論が活発になっていった。
しかし日本では、整形外科医や一部指導者の心配をよそにエースが「腕も折れよ」と投げる野球のスタイルが21世紀以降も続き、メディアもそれを称賛していた。
こうした状況に変化が生じたのは、ようやく2013年になってからだ。この年春の甲子園で、愛媛県の済美高の2年生エース安樂智大は、1回戦から決勝までを投げぬき、延長13回を含む5試合46回を投げ、球数は772球に上った。
これを問題視する声を挙げたのは海外メディアだった。米野球専門誌のベースボール・アメリカが「世界で最高の16歳投手の1人だが、正気のさたではない球数」と報道したのだ。
続いてCBSスポーツ電子版も「過酷な負担だ。成長途上にある16歳であれば、なおさら」と指摘した。さらに米 Yahoo! スポーツ記者のジェフ・パッサンも「若い投手を壊す日本野球の信念」と題し、日本の高校野球に批判的な記事を執筆した。
■日本独自の異様な文化
これら米報道をきっかけとして、日本のメディアも「過酷な登板」について言及するようになった。安樂の済美は準優勝に終わったが、春の甲子園を主催する毎日新聞記者の新井隆一は、決勝後の大会講評で「16歳の投手が3日連投を含む5試合で772球投げたことは、未完成の肩肘を壊す懸念もあり、その是非も論議を呼んだ」と投手の健康問題に言及した。
米メディアの報道はなおも続いた。米スポーツ専門ケーブル局「ESPN」は5月に愛媛まで足を運び、済美高と安樂を取材。日本独特の高校野球文化と球数に対する考え方をテーマに、特集番組を制作した。番組では“Nagekomi（投げ込み）”や“Kaibutsu（怪物）”といった、日本野球特有の文化を紹介した。
この時期に、米のメディアが日本の高校生の登板過多にここまで注目したのは、アメリカでも少年投手の「酷使」が問題化していたからだ。MLBはこの直後に22歳以下の投手の球数制限である「ピッチスマート」を導入していた。
■世界にさらされた甲子園の病理
米メディアの安樂智大への注視は、この年夏の甲子園、さらには安樂が3年生になった翌年まで続いた。安樂本人が米メディアに挑発的なコメントをしたこともあって、この問題を通じて、日米の「野球観」の違いがくっきりと浮き彫りになった。
2014年夏の大会では、準優勝した三重代表三重高の左腕今井重太朗が814球を投げた。さらにこの年は、全国高校軟式野球選手権大会・準決勝で、岐阜・中京高校と広島・崇徳高校が延長50回4日間にわたって戦い、双方の投手が合わせて1300球以上を投げるという事態が起き、高校野球の「健康管理」が大きな問題となった。
ライター、リサーチャーの松谷創一郎は、これを「残酷ショー」とネット記事で痛烈に批判。高校球児の健康に関する問題意識が一気に高まった。
ジェフ・パッサンは、2017年に『豪腕 使い捨てされる15億ドルの商品（原著 The Arm）』を上梓、1章を設け、日本の高校野球が、米国や世界の少年野球に比べていかに特殊か、とりわけ投手の「健康被害」についていかに無頓着であるかを紹介した。この本は日本でも翻訳され、大きな反響を呼んだ。
----------
広尾 晃（ひろお・こう）
スポーツライター
1959年、大阪府生まれ。広告制作会社、旅行雑誌編集長などを経てフリーライターに。著書に『巨人軍の巨人 馬場正平』、『野球崩壊 深刻化する「野球離れ」を食い止めろ！』（共にイースト・プレス）などがある。
----------
（スポーツライター 広尾 晃）