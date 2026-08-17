道枝駿佑がドラキュラ姿に！ 『M.I.S.S.I.O.N.』潜入捜査とミュージカルが交差する場面カット解禁
なにわ男子・道枝駿佑が主演する『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』（Prime Video）より、潜入捜査とミュージカルが交差する場面カット7点を解禁された。
【写真】警察官の瑞樹（深田竜生）が女性の姿に扮して奏多（道枝駿佑）に詰め寄るカットも！ 場面カットギャラリー
本作は、“潜入捜査”と“青春やり直し”が同時進行する、前代未聞のサスペンスコメディ。道枝が「刑事」×「女子大生」×「ミュージカル」という前代未聞のジャンルミックスに体当たりで挑む。
警視庁捜査三課のエリート刑事・松見奏多（道枝）に下された極秘任務は、続発するドローン爆弾事件の犯人が潜むとされる、9割以上が女子学生の「椿野芸術大学」への潜入捜査だった。
そこで奏多が出会うのは、ミュージカル部のエースで、公演の主役を務める桐原春菜（久保史緒里）、奏多の正体に気づきながらも協力者となる小熊莉子（渋谷凪咲）、そして奏多にミュージカル公演の役を奪われ敵意を燃やす友田美鈴（石井杏奈）。
個性豊かな女子大生たちと過ごすうち、奏多はいつしか捜査そっちのけでミュージカルの稽古に熱を入れていく。しかしミュージカル公演当日、事態は急変―。奏多は爆弾犯の正体を暴くことができるのか？
潜入捜査の舞台となる「椿野芸術大学」で上演されるミュージカルの演目名は「ラスト ラブ ヴァンパイア」。解禁された場面写真には、なぜかミュージカル公演に出ることになる捜査官の奏多（道枝）が漆黒のマントをまとったドラキュラ役として、堂々とステージに立つ姿が収められており、春菜（久保）ら共演者と並ぶ本番シーンは、本作最大の見せ場のひとつを早くも予感させる。一方稽古場では、緊張の面持ちで対峙する春菜と美鈴（石井）、そしての萌絵（杏花）姿が捉えられている。
また、奏多と同じく芸大に潜入してきた警察官の瑞樹（深田竜生）が女性の姿に扮して奏多に詰め寄る、緊迫感漂うカットが初解禁。奏多の正体を知りながらも捜査に協力する莉子（渋谷凪咲）が、ノートを片手に奏多に寄り添い、推理する場面も到着した。
公安部長の土井垣（高嶋政宏）と部下の海野（山崎紘菜）のツーショットも公開。全体の作戦を掌握する土井垣と、その意を汲んで動く海野の関係性がひと目で伝わるカットだ。
さらに、規則に厳格な学生寮寮長・鬼久保（峯村リエ）が、ステッキを向けて一歩も引かない鮮烈な姿が印象的のシーンも解禁。奏多の潜入捜査を阻む“難敵”ぶりがにじみ出る。
そして、ミュージカル部の舞台装置担当・さやか（白本彩奈）が、装置の実験に夢中になる姿は、思わず笑みがこぼれる一枚となっている。
『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』は、Prime Videoにて9月14日より独占配信。
※高嶋政宏の「高」は「はしごだか」が正式表記
【写真】警察官の瑞樹（深田竜生）が女性の姿に扮して奏多（道枝駿佑）に詰め寄るカットも！ 場面カットギャラリー
本作は、“潜入捜査”と“青春やり直し”が同時進行する、前代未聞のサスペンスコメディ。道枝が「刑事」×「女子大生」×「ミュージカル」という前代未聞のジャンルミックスに体当たりで挑む。
警視庁捜査三課のエリート刑事・松見奏多（道枝）に下された極秘任務は、続発するドローン爆弾事件の犯人が潜むとされる、9割以上が女子学生の「椿野芸術大学」への潜入捜査だった。
個性豊かな女子大生たちと過ごすうち、奏多はいつしか捜査そっちのけでミュージカルの稽古に熱を入れていく。しかしミュージカル公演当日、事態は急変―。奏多は爆弾犯の正体を暴くことができるのか？
潜入捜査の舞台となる「椿野芸術大学」で上演されるミュージカルの演目名は「ラスト ラブ ヴァンパイア」。解禁された場面写真には、なぜかミュージカル公演に出ることになる捜査官の奏多（道枝）が漆黒のマントをまとったドラキュラ役として、堂々とステージに立つ姿が収められており、春菜（久保）ら共演者と並ぶ本番シーンは、本作最大の見せ場のひとつを早くも予感させる。一方稽古場では、緊張の面持ちで対峙する春菜と美鈴（石井）、そしての萌絵（杏花）姿が捉えられている。
また、奏多と同じく芸大に潜入してきた警察官の瑞樹（深田竜生）が女性の姿に扮して奏多に詰め寄る、緊迫感漂うカットが初解禁。奏多の正体を知りながらも捜査に協力する莉子（渋谷凪咲）が、ノートを片手に奏多に寄り添い、推理する場面も到着した。
公安部長の土井垣（高嶋政宏）と部下の海野（山崎紘菜）のツーショットも公開。全体の作戦を掌握する土井垣と、その意を汲んで動く海野の関係性がひと目で伝わるカットだ。
さらに、規則に厳格な学生寮寮長・鬼久保（峯村リエ）が、ステッキを向けて一歩も引かない鮮烈な姿が印象的のシーンも解禁。奏多の潜入捜査を阻む“難敵”ぶりがにじみ出る。
そして、ミュージカル部の舞台装置担当・さやか（白本彩奈）が、装置の実験に夢中になる姿は、思わず笑みがこぼれる一枚となっている。
『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』は、Prime Videoにて9月14日より独占配信。
※高嶋政宏の「高」は「はしごだか」が正式表記