定位置は保証されていない。リーズで熾烈な競争。田中碧は昨季終盤に掴んだ場所をもう一度、奪わなければならない【現地発】
プレミアリーグ開幕を１週間後に控えた８月15日。リーズ・ユナイテッドは本拠地エランド・ロードでドイツのアウクスブルクと最後のプレシーズンマッチを戦い、４−０で快勝した。
開始わずか50秒で先制したのはアントン・シュタッハだった。３−４−２−１のセントラルMFで先発したのは、主将イーサン・アンパドゥとシュタッハ。日本代表MFの田中碧はベンチスタートとなり、76分からピッチに入った。
開幕時点の序列を考えるなら、この並びは無視できない。昨季終盤、シュタッハの負傷をきっかけに先発へ戻った田中だが、新シーズンの定位置が保証されているわけではない。
それでも短い時間で仕事は残した。82分、中盤から田中が通したスルーパスにルーカス・ヌメチャが抜け出し、４点目を挙げる。リーズの公式サイトは「完璧なタイミング」と表現した。先発争いでは一歩後ろにいても、出場すれば違いを作れる。今の田中の立ち位置が凝縮されたようなプレーだった。
リーズにとって今季は、プレミアに「残留する」ことから「定着する」ことへ進めるかが問われる。
昇格初年度の昨季は14位。シーズン途中から３バックを軸に守備を立て直し、残留を勝ち取った。そのベースを維持しながら、今夏にフルアムから攻撃的MFハリー・ウィルソン、サッスオーロからCBタリク・ムハレモビッチを獲得。さらにマンチェスター・シティからGKジェームズ・トラフォードをクラブ史上最高額で迎えた。
ただし、田中に直結する中盤の補強はまだ終わっていない。リーズはサウサンプトンのセントラルMFシェイ・チャールズを追ったが、最終的にフルアムへ移籍。獲得を狙ったドルトムントのユリアン・ブラントもアヤックスを選んだ。
現状ではアンパドゥ、シュタッハ、ショーン・ロングスタッフ、田中らが中盤の中央を競うが、移籍市場が閉じるまで新たなライバルが加わる可能性もある。
だからこそ、田中は昨季終盤に掴んだ場所をもう一度、自分の力で奪わなければならない。
昨季のプレミア挑戦１年目は平坦ではなかった。リーグ戦で28試合に出場して２得点。チェルシー戦では鮮やかなミドルを突き刺し、続くリバプール戦では後半アディショナルタイムに劇的な同点弾を奪った。エランド・ロードでは昨季から続くチャントが響き、サポーターからの愛情も変わらなかった。
しかし、貴重なゴールを挙げたリバプール戦は、田中が抱える難しさを象徴する試合でもあった。ダニエル・ファルケ監督は相手の３点目につながった場面について、「アオが前に出て、ギャップを開けてしまった」と苦言を呈した。
自ら動き、ボールを奪い、試合の流れを変えようとする田中。一方、残留を最優先したファルケ監督は、中盤の選手にブロックを崩さず、時には守備重視でステイすることを求めた。現地ではフィジカル面を課題に挙げる声もあったが、田中がプレミアで直面した最大の難題は、むしろ「行くべき時」と「行かない時」を見極めることだったように映る。
一時は出番を失った。だが４月に先発へ戻ると、そのままレギュラーに定着した。数字も興味深い。田中が先発したリーグ14試合でリーズは７勝３分け４敗。「勝率50％」、「平均勝点1.71」は、チーム全体の「勝率28.9％」と「平均勝点1.24」を上回る。もちろん田中１人の力で勝ったわけではないが、少なくとも、田中の起用がチームの安定を損なっていたとは言えない。
今夏も構想から外れてはいない。プレシーズンの６試合すべてに出場し、そのうち先発は３試合。マンチェスター・ユナイテッド戦ではロングスローも披露した。英紙『ガーディアン』は、田中の２本のスローがペナルティエリア内へ落ち、相手守備陣を慌てさせたと記した。圧倒的な飛距離で勝負するタイプではないが、セットプレーを重視するリーズにとって、新しい選択肢になるかもしれない。
そして田中は、もう１つの悔しさも抱えて新シーズンへ向かう。
北中米Ｗ杯のブラジル戦。終了間際、自身のボールロストから決勝点を許し、日本は１−２で敗れた。ピッチに崩れ落ちた田中は、４日後に「自分の力が足りなかった。また這い上がります」とSNSに記した。
昨季は「プレミアで通用するか」が問われた。そこは乗り越えた。今季のテーマは、その先にある。プレミア１年目とＷ杯で味わった悔しさを糧に、激しい競争の中でリーズの中盤に自分の居場所を築けるか。田中碧のプレミア２年目が始まる。
取材・文●田嶋コウスケ
「らしさ全開だな」華麗なターン→ラストパス。田中碧が魅せた鮮烈アシストに脚光！「最初のタッチで相手がもう諦めてる」「トラップで勝負あり」
開始わずか50秒で先制したのはアントン・シュタッハだった。３−４−２−１のセントラルMFで先発したのは、主将イーサン・アンパドゥとシュタッハ。日本代表MFの田中碧はベンチスタートとなり、76分からピッチに入った。
開幕時点の序列を考えるなら、この並びは無視できない。昨季終盤、シュタッハの負傷をきっかけに先発へ戻った田中だが、新シーズンの定位置が保証されているわけではない。
リーズにとって今季は、プレミアに「残留する」ことから「定着する」ことへ進めるかが問われる。
昇格初年度の昨季は14位。シーズン途中から３バックを軸に守備を立て直し、残留を勝ち取った。そのベースを維持しながら、今夏にフルアムから攻撃的MFハリー・ウィルソン、サッスオーロからCBタリク・ムハレモビッチを獲得。さらにマンチェスター・シティからGKジェームズ・トラフォードをクラブ史上最高額で迎えた。
ただし、田中に直結する中盤の補強はまだ終わっていない。リーズはサウサンプトンのセントラルMFシェイ・チャールズを追ったが、最終的にフルアムへ移籍。獲得を狙ったドルトムントのユリアン・ブラントもアヤックスを選んだ。
現状ではアンパドゥ、シュタッハ、ショーン・ロングスタッフ、田中らが中盤の中央を競うが、移籍市場が閉じるまで新たなライバルが加わる可能性もある。
だからこそ、田中は昨季終盤に掴んだ場所をもう一度、自分の力で奪わなければならない。
昨季のプレミア挑戦１年目は平坦ではなかった。リーグ戦で28試合に出場して２得点。チェルシー戦では鮮やかなミドルを突き刺し、続くリバプール戦では後半アディショナルタイムに劇的な同点弾を奪った。エランド・ロードでは昨季から続くチャントが響き、サポーターからの愛情も変わらなかった。
しかし、貴重なゴールを挙げたリバプール戦は、田中が抱える難しさを象徴する試合でもあった。ダニエル・ファルケ監督は相手の３点目につながった場面について、「アオが前に出て、ギャップを開けてしまった」と苦言を呈した。
自ら動き、ボールを奪い、試合の流れを変えようとする田中。一方、残留を最優先したファルケ監督は、中盤の選手にブロックを崩さず、時には守備重視でステイすることを求めた。現地ではフィジカル面を課題に挙げる声もあったが、田中がプレミアで直面した最大の難題は、むしろ「行くべき時」と「行かない時」を見極めることだったように映る。
一時は出番を失った。だが４月に先発へ戻ると、そのままレギュラーに定着した。数字も興味深い。田中が先発したリーグ14試合でリーズは７勝３分け４敗。「勝率50％」、「平均勝点1.71」は、チーム全体の「勝率28.9％」と「平均勝点1.24」を上回る。もちろん田中１人の力で勝ったわけではないが、少なくとも、田中の起用がチームの安定を損なっていたとは言えない。
今夏も構想から外れてはいない。プレシーズンの６試合すべてに出場し、そのうち先発は３試合。マンチェスター・ユナイテッド戦ではロングスローも披露した。英紙『ガーディアン』は、田中の２本のスローがペナルティエリア内へ落ち、相手守備陣を慌てさせたと記した。圧倒的な飛距離で勝負するタイプではないが、セットプレーを重視するリーズにとって、新しい選択肢になるかもしれない。
そして田中は、もう１つの悔しさも抱えて新シーズンへ向かう。
北中米Ｗ杯のブラジル戦。終了間際、自身のボールロストから決勝点を許し、日本は１−２で敗れた。ピッチに崩れ落ちた田中は、４日後に「自分の力が足りなかった。また這い上がります」とSNSに記した。
昨季は「プレミアで通用するか」が問われた。そこは乗り越えた。今季のテーマは、その先にある。プレミア１年目とＷ杯で味わった悔しさを糧に、激しい競争の中でリーズの中盤に自分の居場所を築けるか。田中碧のプレミア２年目が始まる。
取材・文●田嶋コウスケ
「らしさ全開だな」華麗なターン→ラストパス。田中碧が魅せた鮮烈アシストに脚光！「最初のタッチで相手がもう諦めてる」「トラップで勝負あり」