Daiichi Life Group Presents BLACK SAMURAI KOBE CAMP

米プロバスケットボール（NBA）クリッパーズの八村塁が主催する次世代育成プログラム「Daiichi Life Group Presents BLACK SAMURAI KOBE CAMP」が5日、神戸市のGLION ARENA KOBEで開催された。約6400人のファンの前で行われたトークショーでは、自慢の車コレクションについて明かした。

Bリーグ・神戸ストークスのメンバーからの質問に答える形で行われたトークショー。司会者から促されて弟の阿蓮が口火を切った。「結構ぶっこんだ質問してもいいんですよね？」と前振りしたうえで「僕の誕生日っていつか分かります？」と聞くと、アリーナは笑いに包まれた。兄は「12月20日。1999年」と迷わず正答。「なんでそれ聞いたの？ プレゼント待ってたの？」と問いかけた。

実際に欲しいものを司会者から問われた阿蓮は「車ですかね。（兄は）すごい車を持っているので。僕も車好きなので。1回でいいからガレージに入りたい。まだ入ったことがない。そこから1個選んで」と冗談交じりに回答。ガレージに何台ぐらいあるのかと聞かれた塁は「家に入らない。家には5台、6台ぐらいある」と答え、違う場所に保管していることを明かした。

そこから阿蓮が選んでいいか、と問われた塁は、「僕の車結構危ないんで。運転できるかな。たぶん日本ではできない車ばかりなので。スポーツカーが好きで、スポーツカーとデッカい車。日本でたぶん違法です。違法車」と“規格外”な車種であることを匂わせた。



（THE ANSWER編集部）