俳優の飯島直子（58）が5日、Instagramを更新。日々の食事や近況など、日常の様子を公開し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】飯島直子、豪快な手料理＆日々の食卓（複数カット）

これまでもInstagramで、「朝時間なく ごはんもテキトーになりフライパンのまま食べる習慣に」「今朝も連日おなじモノ食べ出勤」と、“フライパンから直接”食べた豪快な朝食や、ファンとの交流を楽しむライブ配信中の姿などを披露している飯島。

5日の投稿では、「みんな元気ですか わたしは モヤモヤ イライラしながらも うれしい たのしいこともあり なんやかんやと元気に過ごせ 日々の変わらぬ生活に感謝する一週間でした みんなはどうだったかな そんなこんな 写真もあまりありませんが 毎朝のごはんだけは なぜか撮ってるという習慣」とつづり、近況とともに、バリエーション豊かな日々の食事や、調理中の様子、自撮りショットなど、何げない日常の様子を紹介した。

この投稿にファンからは「日々色々ですよね〜 イライラ もやもやよくある！直ちゃんもあるんやね！ちょいとホッとしたよ」「毎日色々あるけど イラッとしてしまうけど しっかり食べて栄養つけて楽しみ見つけて過ごせたら幸せですよね！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）