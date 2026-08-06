松村北斗＆今田美桜『白鳥とコウモリ』事件に翻弄される2人の表情を切り取った場面写真解禁
松村北斗（SixTONES）と今田美桜がダブル主演を務める映画『白鳥とコウモリ』より、松村と今田の表情を捉えた場面写真が解禁された。
【写真】松村北斗＆今田美桜、事件に翻弄される2人の表情 映画『白鳥とコウモリ』新規場面写真
東野圭吾の同名小説を実写化する本作は、ミステリーの枠を超え、“罪と罰”という核心的なテーマを重厚な物語で描く。監督を務めるのは岸善幸。
本作は、キャスト情報の解禁当初から、松村と今田のダブル主演作として大きな話題を集めている。松村は、日本を代表するアーティストグループ・SixTONESのメンバーとして活躍する一方、俳優としても高い評価を獲得。『ファーストキス 1ST KISS』『秒速5センチメートル』など話題作に次々と出演し、第49回日本アカデミー賞では優秀主演男優賞、優秀助演男優賞、話題賞（俳優部門）の3部門を受賞した。
今田は、力強い眼差しと華やかな存在感に加え、シリアスからコメディまで演じ分ける確かな演技力で同世代を代表する俳優の一人として活躍。NHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを務め、幅広い世代から支持を集めた。そんな2人が本作で初共演にしてダブル主演を果たす。
今回解禁された場面写真は、松村演じる容疑者の息子・倉木和真と、今田演じる被害者の娘・白石美令、それぞれの表情を捉えたものとなっている。
倉木和真は、都内の広告代理店で働く青年。しかし、父・達郎（三浦友和）が起こした殺人事件によって、その生活は一変する。解禁された場面写真でも、勤務先での自信に満ちた表情から、事件発覚後の張り詰めた表情へと変化した姿が切り取られている。そして、事件に疑問を抱いた和真は独自に調査を進めるなかで、被害者の娘・白石美令と出会う。
白石美令は、刺殺された弁護士・白石健介の娘。突然の悲劇に母とともに深い喪失感を抱える一方、事件を捜査する刑事・五代から聞かされた父の言動に疑問を抱き、真相を知るため事件を調べ始める。その過程で容疑者の息子・和真と偶然出会い、ともに事件の真相へ迫っていく。
場面写真には、事件現場へ手向ける花を手に虚ろな表情を浮かべる美令の姿と、それとは対照的に、事件の真相をつかもうと強い眼差しを向ける姿が収められている。和真と美令は、ともに事件によって日常を一変させられながらも、“事件の真相が知りたい”という一心で手を組み、容疑者の息子と被害者の娘という禁断のバディ関係を築いていく。複雑な感情表現が求められる役どころだ。
自身が演じた役柄について、松村は「父への思いというものは和真のバックボーンの中にあり、父が自分にどういうふうに接してきてくれたか、和真の年齢で身に染みるところがありながら、日常を過ごしていく中で突然事件が起きてしまうので、すごく強烈だと思いました。『平和に生きていってほしいな』と願っていた人を疑わないといけない辛さがあり、和真は父に対して特別な思いが強かったなと思います」とコメント。
一方、今田は「美令は被害者の娘という立場でありながら、事件に対して疑問を持って動いていて、自分で真相を見つけようとする役どころだったので、感情を表に出しすぎず、信念を持って踏ん張っている子だと思いました。やっぱりそこをずっと保ち続けるっていうのがすごく苦しかったです」と振り返り、それぞれ日常から突如殺人事件の関係者となってしまう役どころへの思いを明かした。
2人がこれまで演じてきた役柄の中でも、特に繊細な感情表現が求められる本作。初共演となる松村と今田がどのような“化学反応”を見せるのか注目だ。
映画『白鳥とコウモリ』は、9月4日より全国公開。
【写真】松村北斗＆今田美桜、事件に翻弄される2人の表情 映画『白鳥とコウモリ』新規場面写真
東野圭吾の同名小説を実写化する本作は、ミステリーの枠を超え、“罪と罰”という核心的なテーマを重厚な物語で描く。監督を務めるのは岸善幸。
本作は、キャスト情報の解禁当初から、松村と今田のダブル主演作として大きな話題を集めている。松村は、日本を代表するアーティストグループ・SixTONESのメンバーとして活躍する一方、俳優としても高い評価を獲得。『ファーストキス 1ST KISS』『秒速5センチメートル』など話題作に次々と出演し、第49回日本アカデミー賞では優秀主演男優賞、優秀助演男優賞、話題賞（俳優部門）の3部門を受賞した。
今回解禁された場面写真は、松村演じる容疑者の息子・倉木和真と、今田演じる被害者の娘・白石美令、それぞれの表情を捉えたものとなっている。
倉木和真は、都内の広告代理店で働く青年。しかし、父・達郎（三浦友和）が起こした殺人事件によって、その生活は一変する。解禁された場面写真でも、勤務先での自信に満ちた表情から、事件発覚後の張り詰めた表情へと変化した姿が切り取られている。そして、事件に疑問を抱いた和真は独自に調査を進めるなかで、被害者の娘・白石美令と出会う。
白石美令は、刺殺された弁護士・白石健介の娘。突然の悲劇に母とともに深い喪失感を抱える一方、事件を捜査する刑事・五代から聞かされた父の言動に疑問を抱き、真相を知るため事件を調べ始める。その過程で容疑者の息子・和真と偶然出会い、ともに事件の真相へ迫っていく。
場面写真には、事件現場へ手向ける花を手に虚ろな表情を浮かべる美令の姿と、それとは対照的に、事件の真相をつかもうと強い眼差しを向ける姿が収められている。和真と美令は、ともに事件によって日常を一変させられながらも、“事件の真相が知りたい”という一心で手を組み、容疑者の息子と被害者の娘という禁断のバディ関係を築いていく。複雑な感情表現が求められる役どころだ。
自身が演じた役柄について、松村は「父への思いというものは和真のバックボーンの中にあり、父が自分にどういうふうに接してきてくれたか、和真の年齢で身に染みるところがありながら、日常を過ごしていく中で突然事件が起きてしまうので、すごく強烈だと思いました。『平和に生きていってほしいな』と願っていた人を疑わないといけない辛さがあり、和真は父に対して特別な思いが強かったなと思います」とコメント。
一方、今田は「美令は被害者の娘という立場でありながら、事件に対して疑問を持って動いていて、自分で真相を見つけようとする役どころだったので、感情を表に出しすぎず、信念を持って踏ん張っている子だと思いました。やっぱりそこをずっと保ち続けるっていうのがすごく苦しかったです」と振り返り、それぞれ日常から突如殺人事件の関係者となってしまう役どころへの思いを明かした。
2人がこれまで演じてきた役柄の中でも、特に繊細な感情表現が求められる本作。初共演となる松村と今田がどのような“化学反応”を見せるのか注目だ。
映画『白鳥とコウモリ』は、9月4日より全国公開。