『VIVANT』キャストが『THE TIME,』に毎週金曜生出演 初回はアリ役・山中崇
日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）のキャストが、朝の情報番組『THE TIME,』（TBS系／毎週月曜〜金曜5時20分）に、8月から毎週金曜日に生出演する。初回となる8月7日には、アリ役の山中崇が登場する。
【写真】「シマエナガちゃんの時報」にも『VIVANT』キャストが登場
「あなたと、とことん。〜あなたとつくる、あなたのニュース〜」をコンセプトに掲げる朝の情報番組『THE TIME,』が、日曜劇場『VIVANT』とタッグを組んだスペシャル企画を放送。8月から毎週金曜日に『VIVANT』のキャストが生出演する。初回は、国際テロ組織「テント」の元日本担当幹部・アリを演じた山中崇が登場する。
山中演じるアリは、第1シーズンでは乃木の助けを借りて家族とともにベネズエラへ逃亡。しかし、8月2日放送の第12話で再登場し、突如拉致された5人の別班メンバーを追う乃木をキプロス共和国で手助けした。乃木の進言もあり、バルカでノコルに協力していくことを約束する。果たして、山中は生放送で何を語るのか。
番組では、毎週金曜日にここでしか見られない『VIVANT』本編映像を先行公開するほか、毎週月曜日にはTVerで独占配信中のメイキング映像「VIVANT-Adventure Log-」の一部も特別公開する。
また、『THE TIME,』で毎朝放送している「シマエナガちゃんの時報」に、金曜日限定で乃木憂助役の堺雅人と野崎守役の阿部寛が登場。シマエナガちゃんとともに「6時！」「7時！」と本人たちの肉声で時刻を知らせる。期間限定のスペシャルコラボにも注目だ。
『THE TIME,』は、TBS系にて毎週月曜〜金曜5時20分放送。
【写真】「シマエナガちゃんの時報」にも『VIVANT』キャストが登場
「あなたと、とことん。〜あなたとつくる、あなたのニュース〜」をコンセプトに掲げる朝の情報番組『THE TIME,』が、日曜劇場『VIVANT』とタッグを組んだスペシャル企画を放送。8月から毎週金曜日に『VIVANT』のキャストが生出演する。初回は、国際テロ組織「テント」の元日本担当幹部・アリを演じた山中崇が登場する。
番組では、毎週金曜日にここでしか見られない『VIVANT』本編映像を先行公開するほか、毎週月曜日にはTVerで独占配信中のメイキング映像「VIVANT-Adventure Log-」の一部も特別公開する。
また、『THE TIME,』で毎朝放送している「シマエナガちゃんの時報」に、金曜日限定で乃木憂助役の堺雅人と野崎守役の阿部寛が登場。シマエナガちゃんとともに「6時！」「7時！」と本人たちの肉声で時刻を知らせる。期間限定のスペシャルコラボにも注目だ。
『THE TIME,』は、TBS系にて毎週月曜〜金曜5時20分放送。