笑福亭鶴瓶、サプライズで『ミニオン』イベントに登場 盆踊り披露もボヤく「もうちょっとちゃんと教えてほしかったわ」
俳優の松平健が5日、都内で行われたアニメーション映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（7日公開）のジャパンプレミアに参加した。
【写真】「ミニおんど」をノリノリで踊る笑福亭鶴瓶＆松平健ら
イベントには、マックス役の松平のほか、千葉雄大（ドート役）、鈴木愛理（デビー役）、山寺宏一（グーミー役）、バッテリィズのエース（フィリップス）と寺家（ハワード役）が出席。さらにサプライズでグルー役の笑福亭鶴瓶も登壇した。
公式盆踊りソング「ミニおんど」を踊ることに。日本公開を記念して制作された公式盆踊りソングで、歌詞や振り付けには、物語や登場人物にちなんだ要素が盛り込まれている。この日には特別映像が公開され、日本語吹替版キャストが華やかな浴衣姿で、軽快な音楽に合わせて踊る様子が収められている。
盆踊りが始まると「ミュージック、スタートや！」という声が響き、鶴瓶が姿を見せた。キャスト陣も知らなかったようで、驚きの声が上がっていた。そのまま曲が流れて盆踊りを鶴瓶も一緒に踊ることとなった。ただ、踊りはぎこちなく、踊り終えると鶴瓶は「松平さんを見ながら踊った」とぶっちゃけ。キャスト陣は入念に教えてもらっていたことを知ると「（教えてもらったのは）さっきよ、楽屋で。もうちょっとちゃんと教えてほしかったわ」とボヤいていた。
本作は、人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作。原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドが舞台。映画スタジオに忍び込んだ彼らは、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘し、本物のモンスターを召喚。しかし現れたのは想定外の存在で、予測不能の大騒動へと発展していく。
【写真】「ミニおんど」をノリノリで踊る笑福亭鶴瓶＆松平健ら
イベントには、マックス役の松平のほか、千葉雄大（ドート役）、鈴木愛理（デビー役）、山寺宏一（グーミー役）、バッテリィズのエース（フィリップス）と寺家（ハワード役）が出席。さらにサプライズでグルー役の笑福亭鶴瓶も登壇した。
公式盆踊りソング「ミニおんど」を踊ることに。日本公開を記念して制作された公式盆踊りソングで、歌詞や振り付けには、物語や登場人物にちなんだ要素が盛り込まれている。この日には特別映像が公開され、日本語吹替版キャストが華やかな浴衣姿で、軽快な音楽に合わせて踊る様子が収められている。
本作は、人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作。原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドが舞台。映画スタジオに忍び込んだ彼らは、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘し、本物のモンスターを召喚。しかし現れたのは想定外の存在で、予測不能の大騒動へと発展していく。