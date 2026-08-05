松平健、盆踊り「ミニおんど」を踊る 本音ぶっちゃけ「サンバの方が楽」
俳優の松平健が5日、都内で行われたアニメーション映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（7日公開）のジャパンプレミアに参加した。
【写真】たのしそう！「ミニおんど」を踊る豪華俳優陣ら
イベントには、マックス役の松平のほか、千葉雄大（ドート役）、鈴木愛理（デビー役）、山寺宏一（グーミー役）、バッテリィズのエース（フィリップス）と寺家（ハワード役）が出席。さらにサプライズでグルー役の笑福亭鶴瓶も登壇した。
公式盆踊りソング「ミニおんど」を踊ることに。日本公開を記念して制作された公式盆踊りソングで、歌詞や振り付けには、物語や登場人物にちなんだ要素が盛り込まれている。この日には特別映像が公開され、日本語吹替版キャストが華やかな浴衣姿で、軽快な音楽に合わせて踊る様子が収められている。
振り付けを覚えるのに寺家は苦戦したそう。すると山寺は「ステージで松平さんと踊れるのはうれしい」と笑顔を見せた。「マツケンサンバII」で“踊り”のイメージが強い松平は、盆踊りについての質問が飛ぶと「サンバの方が楽だね」と本音をぶっちゃけて会場には笑いが起きていた。それでも、いざ音楽が流れると、松平は完璧な踊りを披露。会場も大いに盛り上がっていた。
本作は、人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作。原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドが舞台。映画スタジオに忍び込んだ彼らは、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘し、本物のモンスターを召喚。しかし現れたのは想定外の存在で、予測不能の大騒動へと発展していく。
【写真】たのしそう！「ミニおんど」を踊る豪華俳優陣ら
イベントには、マックス役の松平のほか、千葉雄大（ドート役）、鈴木愛理（デビー役）、山寺宏一（グーミー役）、バッテリィズのエース（フィリップス）と寺家（ハワード役）が出席。さらにサプライズでグルー役の笑福亭鶴瓶も登壇した。
公式盆踊りソング「ミニおんど」を踊ることに。日本公開を記念して制作された公式盆踊りソングで、歌詞や振り付けには、物語や登場人物にちなんだ要素が盛り込まれている。この日には特別映像が公開され、日本語吹替版キャストが華やかな浴衣姿で、軽快な音楽に合わせて踊る様子が収められている。
本作は、人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作。原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドが舞台。映画スタジオに忍び込んだ彼らは、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘し、本物のモンスターを召喚。しかし現れたのは想定外の存在で、予測不能の大騒動へと発展していく。