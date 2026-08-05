特撮出身人気俳優51歳、モデルの次女の誕生日お祝い 仲睦まじい父娘ショット
俳優の金子昇が5日、自身のInstagramを更新し、次女でモデルとして活動する金子のあの誕生日をお祝いしたことを報告。ファンから祝福の声が集まった。
【写真】脚長っ！ スタイル抜群な金子昇の次女、のあ
金子は「のあの誕生日 大好きなスイカをプレゼントしました」「happy birthday noa」とつづり、仲睦まじい父娘2ショットや、ケーキの写真を公開。のあは2004年が8月5日生まれで、この日22歳を迎えた。コメント欄には祝福の声が殺到している。
【金子昇プロフィール】
1974年10月18日生まれの51歳。2001年、「スーパー戦隊シリーズ」第25作『百獣戦隊ガオレンジャー』にて獅子走／ガオレッド役で初出演し、一躍ブレイク。既婚者で1男2女の父親。次女の金子のあは2023年4月芸能界デビューした。
最近では、『ガオレンジャー』と同年代に放送された『仮面ライダーアギト』の新作劇場版『アギト-超能力戦争-』に出演したことで話題に。
引用：「金子昇」Instagram（＠noboru_kaneko_official）
「金子のあ」Instagram（＠noa.kaneko）
【写真】脚長っ！ スタイル抜群な金子昇の次女、のあ
金子は「のあの誕生日 大好きなスイカをプレゼントしました」「happy birthday noa」とつづり、仲睦まじい父娘2ショットや、ケーキの写真を公開。のあは2004年が8月5日生まれで、この日22歳を迎えた。コメント欄には祝福の声が殺到している。
1974年10月18日生まれの51歳。2001年、「スーパー戦隊シリーズ」第25作『百獣戦隊ガオレンジャー』にて獅子走／ガオレッド役で初出演し、一躍ブレイク。既婚者で1男2女の父親。次女の金子のあは2023年4月芸能界デビューした。
最近では、『ガオレンジャー』と同年代に放送された『仮面ライダーアギト』の新作劇場版『アギト-超能力戦争-』に出演したことで話題に。
引用：「金子昇」Instagram（＠noboru_kaneko_official）
「金子のあ」Instagram（＠noa.kaneko）