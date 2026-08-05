父親は元プロ野球選手・北海道の美人アナ26歳、癒ししかない“ひまわり”ショットに反響
北海道文化放送アナウンサーの柴田祐里菜が4日にInstagramを更新し、満開のひまわり畑をバックにした、夏らしいショットを公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】北海道の美人アナ26歳、タイトなウエットスーツで流氷に浮かぶ姿がかわいい！
大阪近鉄バファローズや日本ハムファイターズでリリーフとして活躍した元プロ野球選手の柴田佳主也を父に持つ彼女が投稿したのは、辺り一帯を覆うひまわり畑をバックにしたソロショット。「日本一を誇るひまわりの里、北竜町」「広大な畑いっぱいに咲くひまわりは本当に綺麗で、想像以上の迫力でした…！！」「太陽に向かって元気に咲くひまわりに、たくさんパワーをもらえた気がします」と感動した様子で語っている。
ノースリーブの柴田の姿に、コメント欄には「笑顔が満開」「かわいい」といった声が殺到している。
【柴田祐里菜】
1999年9月3日生まれの26歳。父は大阪近鉄バファローズなどで活躍した元プロ野球選手の柴田佳主也。大阪府立大学を卒業し、2023年4月、北海道文化放送にアナウンサーとして入社した。Instagramではさまざまな素顔を披露しており、今年2月には人生で流氷を体験したとして、ウエットスーツで流氷に乗る姿などを披露していた。
引用：「柴田祐里菜」Instagram（@uhb_yurina）
【写真】北海道の美人アナ26歳、タイトなウエットスーツで流氷に浮かぶ姿がかわいい！
大阪近鉄バファローズや日本ハムファイターズでリリーフとして活躍した元プロ野球選手の柴田佳主也を父に持つ彼女が投稿したのは、辺り一帯を覆うひまわり畑をバックにしたソロショット。「日本一を誇るひまわりの里、北竜町」「広大な畑いっぱいに咲くひまわりは本当に綺麗で、想像以上の迫力でした…！！」「太陽に向かって元気に咲くひまわりに、たくさんパワーをもらえた気がします」と感動した様子で語っている。
【柴田祐里菜】
1999年9月3日生まれの26歳。父は大阪近鉄バファローズなどで活躍した元プロ野球選手の柴田佳主也。大阪府立大学を卒業し、2023年4月、北海道文化放送にアナウンサーとして入社した。Instagramではさまざまな素顔を披露しており、今年2月には人生で流氷を体験したとして、ウエットスーツで流氷に乗る姿などを披露していた。
引用：「柴田祐里菜」Instagram（@uhb_yurina）