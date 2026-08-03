8月2日、俳優やものまねタレントとして活躍した清水良太郎さんが亡くなったことが分かった。37歳だった。

各社報道によれば、1日午後9時すぎに、マネージャーが良太郎さんの自宅マンションを訪問。意識を失った状態の良太郎さんを発見し、119番通報したという。救急隊が駆けつけたものの、その場で死亡が確認されたと報じられている。

良太郎さんの急逝を受け、ものまねタレントである実父・清水アキラ（72）は自身の公式サイトを通じて声明を発表。

冒頭で《あまりにも突然のことで、今はまだ私自身もこの現状を受け止めることができておりません》と、率直な心境をつづったアキラ。良太郎さんのファンや関係者に感謝の言葉をつづり、《今は家族にとってあまりに辛く、悲しい時間が続いております。どうか今しばらく、私たち家族に良太郎を偲ぶ時間を与えていただければ幸いです》と呼びかけた。

また、良太郎さんについても、《親子でコンサートをさせていただき、良太郎の歌声を聴くのが何よりの幸せでした。思いやりがあって、とても優しい子でした》と振り返り、《元気が一番の親孝行と思っておりましたが無念でなりません》と沈痛の思いをつづっている。

良太郎さんは’06年に、NHK大河ドラマ『功名が辻』で俳優デビュー。ドラマ『ごくせん』第3シリーズ（日本テレビ系）をはじめとする話題作に出演し、バラエティ番組『歌がうまい王座決定戦スペシャル』（フジテレビ系）などでは高い歌唱力を披露。ものまねタレントとしても存在感を増すなか、’13年放送のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』では“若き日の橋幸夫”を好演した。

いっぽう、私生活では’16年5月に一般女性と結婚し、同年11月に第1子となる長女が誕生。公私ともに順風満帆だったが、’17年10月に覚せい剤取締法違反（使用）の罪で逮捕されたことで人生が一転。懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡され、当時所属していたアキラの事務所から解雇されたのだった。

「薬物で逮捕される直前の’17年2月には、違法カジノ店での違法賭博が一部週刊誌で報じられました。良太郎さんのインタビューなどによると、この報道による謹慎期間中に薬物に手を出してしまったといいます。騒動によって良太郎さんは芸能界から離れることとなり、一時は運送業に従事し、一瞬ですがゴキブリ駆除の仕事をやったこともあったそうです。ですが’21年4月にも、妻に暴力を振るったとして傷害容疑で逮捕。’23年に公開された『集英社オンライン』のインタビュー記事では、妻との間で示談が成立していることが伝えられていました。また、当時は別居状態にあったものの、家族関係は良好だったそうです」（芸能関係者）

実際、良太郎さんはたった一人の愛娘を大切にしていたようだ。ここ数年の間では、長女との交流をたびたびインスタグラムで公開してきた。

例えば、’23年8月には「カラオケデート」として、『おかあさんといっしょ』（NHK）でお馴染みの楽曲『ありがとうの花』を一生懸命に歌う長女の姿を公開。良太郎さんはキャプションで、《泣けてくる》と絵文字を添えてつづっていた。さらに同年11月には長女の誕生祝いで、ディズニーランドデートを楽しむ動画を公開。良太郎さんは長女から「ありがとう」と伝えられ、頬にキスされると、嬉しそうに顔をほころばせていた。

そんな良太郎さんは同年の大みそかにも、長女が3歳のころの動画を公開していた。《【娘が可愛いすぎる】ともこさんが言えないみたいw》とつづり、親子仲睦まじく「ともこさん」と話す練習をしていた。

翌’24年1月には長女と再びカラオケを、同年6月にはキャッチボールを楽しむ動画を公開していた良太郎さん。長女の登場が最後となったのは、昨年8月に投稿したコンサート告知動画だった。

当時、良太郎さんはすでにタレント活動を再開させており、昨年9月にアキラと親子コンサートを開催。その告知動画を撮影していたのは長女だったようで、動画の冒頭では「いいよ」と撮影開始の合図をする長女の声が。

良太郎さんはチケットの電話受付を自ら担当することを説明し、「よろしくお願いします！」とカメラに向かって呼びかけていた。長女も父に合わせて「よろしくお願いします」と言うと、良太郎さんは「いいね、いいね」と嬉しそうに反応。

最後は良太郎さんが手に持っていたコーヒーカップ型の容器について、長女が「パパ、それコーヒーじゃなくて、灰皿だよ」と指摘すると、良太郎さんが容器を開けて「ホンマや！」と驚く“オチ”になっていた。

微笑ましい親子の絆が収められた動画だったが……。良太郎さんの急逝後はインスタグラムに、《素敵なパパしてるじゃん 何で涙》《これは辛いな、、お子さんの声が入ってるパパの動画。まだまだこれからやん…ご冥福をお祈り致します》《なぜ…悲しすぎる》と惜しむ声が寄せられている。

「一度は表舞台を去った良太郎さんですが、2度目の逮捕後にはモノマネ路上ライブや格闘技エンターテインメント『BreakingDown』にも挑戦。YouTubeチャンネルやSNSも開設し、地道にタレント活動を再開させていました。良太郎さんは娘さんをとても大切にしており、育児にも協力的だったそうですが……。残されたご家族の心中は察するに余りあります」（前出・芸能関係者）

今年6月にも、アキラと親子でものまねコンサートを開催させていた良太郎さん。家族に支えられながら再起を図っていたはずだが、彼の身にいったい何があったのだろうか――。