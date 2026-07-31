敵地カージナルス戦

米大リーグのカブスは30日（日本時間31日）、敵地でカージナルスと対戦。延長10回の熱戦を4-2で制した。10回裏ピンチの場面で飛び出したPCAことピート・クロウ＝アームストロング外野手の好守に「彼にMVPを与えろ」「現時点では彼がMVPであるべき」の声があがっている。

4-2とカブス2点リードで迎えた10回裏カージナルスの攻撃。無死二塁からバールソンの打球はライナーで中堅を守るPCAの前に飛んだ。24歳の快足外野手は迷わず前進してスライディングキャッチ。ピンチ拡大を防ぎ、逃げ切り勝利に貢献した。

「1番・中堅」で先発したPCAは打っては二塁打2本を放ち、5打数2安打。今季ここまで打率.285、24本塁打、63打点、26盗塁、OPS.923をマークしている。この日の試合前の時点で、米国のデータサイト「ベースボール・レファレンス」が算出しているWAR（勝利貢献度）は6.5。2位のドジャース・大谷翔平投手（6.0）らを抑え、メジャー全体トップの数字を残している。

まだ後半戦が始まったばかりだが、攻守にわたる活躍にナ・リーグMVPに推す声も少なくない。カブス公式Xが公開した10回裏のファインプレー映像には「MVPete」「彼にMVPを与えろ」「現時点では彼がMVPであるべき」「世代を代表する守備職人。凄いのはキャッチじゃなくて一歩目だ。こんなのは今まで見たことがない。MVPだ」「球界最高の選手だ」「PCAがMVPだ」と称賛の声が続出した。

現時点では、大谷の4年連続5度目のMVPを阻止する対抗馬の筆頭と言えそうだ。



（THE ANSWER編集部）