【1袋で2食分】コスパ最強！ヒガシマルのカレーうどんスープで作る汁なし釜玉うどん＆絶品炒飯
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【スープ1袋で2食分】カレーうどんスープで釜玉うどんとチャーハン【ヒガシマル】」と題した動画を公開しました。ヒガシマルの「カレーうどんスープ」1袋を半分ずつ使い、絶品釜玉うどんと炒飯の2品を手軽に作るアイデアを紹介しています。
1品目は「カレー釜玉うどん」です。電子レンジで加熱した冷凍うどんに粉末スープの半分をふりかけ、お湯60mlをかけながら混ぜ合わせ、まぜそばのように汁なしで仕上げます。真ん中に卵黄を落とし、バター、かつお節、小ネギをトッピングして完成。「普通の釜玉じゃ味わえないウマさ!!」「これはクセになる!!」と太鼓判を押しています。
続いて、残りの粉末スープを使った「カレー炒飯」の調理へ。フライパンで卵とご飯を炒め合わせ、パラパラになったところで粉末スープ、刻んだチャーシュー、長ネギを加えます。最後の仕上げにウスターソースで味を調えるのがポイント。「鰹と牛肉の旨味しっかり」で、食べる手が止まらない一皿です。
いつものうどんスープが、ちょっとの工夫でやみつきになる2品に早変わり。手軽でコスパも抜群なアレンジレシピを、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ヒガシマル カレーうどんスープ 1袋（2食分で1袋使用）
＜カレー釜玉うどん＞
・冷凍うどん 1玉
・お湯 60ml
・卵黄 1個
・バター 8g
・かつお節 1g
・小ネギ 適量
＜カレー炒飯＞
・油 大さじ1杯半
・卵 1個
・ごはん 200g
・刻んだチャーシュー 30g（ハムやウインナーでも可）
・長ネギ 1/4本
・ウスターソース 小さじ1（お好みで醤油でも可）
・グリンピース 適量
・福神漬け 適量
［作り方］
＜カレー釜玉うどん＞
1. 冷凍うどんをふんわりとラップで包み、規定通りに電子レンジで加熱する。
2. どんぶりに移したうどんに、カレーうどんスープを1/2袋ふりかける。
3. お湯60mlをかけながら混ぜ合わせ、汁なしのまぜそば風に仕上げる。
4. 真ん中に卵黄をのせ、バター、かつお節、小ネギをトッピングする。
＜カレー炒飯＞
5. フライパンに油を引き、しっかり加熱してから卵を割り入れ、白身を焼き付ける。
6. ごはんを投入し、卵とひっくり返しながら混ぜ合わせる。
7. パラパラになってきたら、残りのカレーうどんスープ（1/2袋）、チャーシュー、長ネギを加えて炒め合わせる。
8. 最後にウスターソースを加えて味を調える。
9. 皿に盛り、グリンピースをのせて福神漬けを添える。
1品目は「カレー釜玉うどん」です。電子レンジで加熱した冷凍うどんに粉末スープの半分をふりかけ、お湯60mlをかけながら混ぜ合わせ、まぜそばのように汁なしで仕上げます。真ん中に卵黄を落とし、バター、かつお節、小ネギをトッピングして完成。「普通の釜玉じゃ味わえないウマさ!!」「これはクセになる!!」と太鼓判を押しています。
続いて、残りの粉末スープを使った「カレー炒飯」の調理へ。フライパンで卵とご飯を炒め合わせ、パラパラになったところで粉末スープ、刻んだチャーシュー、長ネギを加えます。最後の仕上げにウスターソースで味を調えるのがポイント。「鰹と牛肉の旨味しっかり」で、食べる手が止まらない一皿です。
いつものうどんスープが、ちょっとの工夫でやみつきになる2品に早変わり。手軽でコスパも抜群なアレンジレシピを、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ヒガシマル カレーうどんスープ 1袋（2食分で1袋使用）
＜カレー釜玉うどん＞
・冷凍うどん 1玉
・お湯 60ml
・卵黄 1個
・バター 8g
・かつお節 1g
・小ネギ 適量
＜カレー炒飯＞
・油 大さじ1杯半
・卵 1個
・ごはん 200g
・刻んだチャーシュー 30g（ハムやウインナーでも可）
・長ネギ 1/4本
・ウスターソース 小さじ1（お好みで醤油でも可）
・グリンピース 適量
・福神漬け 適量
［作り方］
＜カレー釜玉うどん＞
1. 冷凍うどんをふんわりとラップで包み、規定通りに電子レンジで加熱する。
2. どんぶりに移したうどんに、カレーうどんスープを1/2袋ふりかける。
3. お湯60mlをかけながら混ぜ合わせ、汁なしのまぜそば風に仕上げる。
4. 真ん中に卵黄をのせ、バター、かつお節、小ネギをトッピングする。
＜カレー炒飯＞
5. フライパンに油を引き、しっかり加熱してから卵を割り入れ、白身を焼き付ける。
6. ごはんを投入し、卵とひっくり返しながら混ぜ合わせる。
7. パラパラになってきたら、残りのカレーうどんスープ（1/2袋）、チャーシュー、長ネギを加えて炒め合わせる。
8. 最後にウスターソースを加えて味を調える。
9. 皿に盛り、グリンピースをのせて福神漬けを添える。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元デザイナーで元料理人の孤独なおじさんが ワンルームのアパートで無邪気に食べ物と戯れる日々、 ありそうでなかった、くだらない料理の数々。 ちゃんとした料理レシピを知りたい人は、回れ右！ 短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。