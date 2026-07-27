通学時間帯の阪急電車の車内で、女子高校生のバッグから体操服を盗んだとして、41歳の医師の男が逮捕されました、これで3回目の逮捕です。

■ 41歳医師 阪急電車内で体操服の窃盗か

窃盗の疑いで逮捕されたのは、兵庫県西宮市に住む医師の箱谷諭容疑者（41）です。

警察によりますと、箱谷容疑者は先月12日の朝、阪急今津線の甲東園駅から西宮北口駅の間を走行中の電車内で、女子高校生（当時16歳）が肩に掛けていたトートバッグから、体操服1着を盗んだ疑いが持たれています。

■ 医療用ハサミで切り裂き 盗んだ疑いも

箱谷容疑者をめぐっては、阪急神戸線の十三駅と塚口駅の間で15歳の女子高校生が肩にかけていたナップサックを「ナースシザーズ（＝医療用ハサミ）」で切り裂き、体操服を盗んだ疑いなどで、6月と7月に逮捕されています。

その際の家宅捜索で押収した複数の体操服の中に、刺繍入りのものがあったことから今回の被害生徒が判明。防犯カメラ捜査などから箱谷容疑者が電車に同乗していたことがわかったということです。

■ 『ハアハアと息遣いの荒い男』の存在

女子生徒は学校に着くまで体操着がないことに気づかず、警察の連絡で初めて盗難を認知。当時をふりかえると、電車内で自身の背後に『ハアハアと息遣いの荒い男』がいたということです。

調べに対し箱谷容疑者は「通勤中に盗みました」などと容疑を認め、「トートバックの持ち手が長く、手を入れることができたので、ナースシザースで切ってはいません」と供述しているということです。

警察は、箱谷容疑者が通学時間帯を狙って、同様の手口を繰り返していたとみて調べています。