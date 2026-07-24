『ビッグバン★セオリー』のスピンオフ『スチュアート★宇宙救出失敗の法則』ついに配信開始！

動画配信サービス「U-NEXT（ユーネクスト）」にて、世界的人気コメディドラマ『ビッグバン★セオリー』のスピンオフ作品『スチュアート★宇宙救出失敗の法則』が、2026年7月24日（金）10：00より独占配信されることが決定した。お馴染みのキャラクターたちがマルチバースを舞台に活躍する、ファン待望のSFコメディだ。



伝説のコメディがマルチバースを舞台にスケールアップ

本作は、世界的人気ドラマ『ビッグバン★セオリー』のスピンオフ作品だ。『ビッグバン★セオリー』は2007年から2019年まで米CBSで放送され、全12シーズン・279エピソードを誇る歴史的なコメディシリーズである。放送当時は全米ナンバーワンコメディとして広く愛され、最終回には約1,800万人の視聴を記録している。そしてシェルドンの少年時代を描いたスピンオフ作品『ヤング・シェルドン』も、全7シーズンにわたる大ヒットとなった。そんな伝説のシリーズから、オリジナルのスタッフ・キャストが再集結。ファン待望の“あの世界”が、今度はマルチバースを舞台にスケールアップして帰ってくる。

お馴染みのキャラクターたちが“別次元の姿”で登場

物語の主人公は、コミックブック店のオーナー、スチュアート・ブルーム。ある日、シェルドンとレナードが製作した装置を誤って壊してしまったことから、マルチバース崩壊という前代未聞の危機が勃発。スチュアートは「崩壊しかけた現実世界を元に戻す」という、あまりにも荷が重い任務を背負うこととなる。

恋人のデニス、地質学者の友人バート、そして“やっかいもの”の量子物理学者バリー・クリプキ――頼りになるのかならないのか分からない仲間たちとともに、スチュアートはマルチバースを駆け巡る。その道中では、『ビッグバン★セオリー』でお馴染みのキャラクターたちが“別次元の姿”で続々登場。タイトルが示す通り、事態はもちろん順調には進まない。お馴染みの顔ぶれと豪華スタッフが贈る、予測不能なマルチバースの冒険をぜひ楽しんでほしい。

スチュアート役はケヴィン・サスマンが続投！豪華スタッフが集結

主演は、オリジナルシリーズからスチュアート役を続投するケヴィン・サスマン。そしてデニス役のローレン・ラプカス、バート役のブライアン・ポーゼン、バリー・クリプキ役のジョン・ロス・ボウイと、お馴染みの顔ぶれが再び集う。脚本・製作総指揮には、オリジナルシリーズのクリエイターであるチャック・ロリー、ビル・プラディに加え、映画『アベンジャーズ』『レディ・プレイヤー1』で知られる脚本家ザック・ペンが参加。カイル・ニューアチェックが製作総指揮を務め、複数のエピソードを監督する。

『スチュアート★宇宙救出失敗の法則』配信情報

『スチュアート★宇宙救出失敗の法則』は、U-NEXTにて2026年7月24日（金）10：00より第1話独占配信開始（以降毎週金曜日10：00に1話ずつ順次配信、全10話、字幕配信）。関連作品の『ビッグバン★セオリー』シーズン1〜12、『ヤング・シェルドン』シーズン1〜7もU-NEXTで配信中。（海外ドラマNAVI）

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