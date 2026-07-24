7月22日、お笑い芸人のはっしーはっぴーがXを更新し、次週の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）への出演を告知した。

「はっしーはっぴーさんは《来週水ダウ出させて頂きます！！やったーー！！是非見て下さい！！あでしゃ》とポストを行いました。“あでしゃ”とは、自身の滑舌が悪く“ありがとう”が“あでしゃ”に聞こえてしまったことに由来するフレーズとされています」（スポーツ紙記者）

22日に放送された同番組の次週予告映像では、お笑い芸人のみなみかわが映り込んでいたため“因縁の対決”が実現する可能性がある。

「7月1日の放送で、芸人らがチームに分かれ、互いの陣地の旗を取り合うという企画『ぼくらのバリケード戦争』が行われ、同チームだったみなみかわさんとはっしーはっぴーさんの対立が話題になりました。買い出しを頼まれたはっしはっぴーさんは、お弁当を忘れる、箸をもらい忘れるといったミスを連発。さらに作業でも窓のカギを締め忘れるといった失敗を重ねても、反省の素振りを見せません。しかし、そんな出来の悪い後輩芸人を、このご時世で強く怒れないみなみかわさんがやきもきする姿がなんとも印象的でした」（同前）

とにかく、はっしーはっぴーの目に余るふるまいが対戦の内容以上に注目を集めた。番組の演出を手がける藤井健太郎氏は放送後のXで、《もしも『大脱出4』があったら、みなみかわ＆はっしーはっぴー部屋は決定なのか…》と、自身が担当する別番組を想定した投稿を行った。

早くも2人の共演が『水ダウ』で実現することになったが、ファンは必ずしも歓迎する様子ではなさそうだ。X上では次のような厳しい声が並ぶ。

《ぶっちゃけナダルやクロちゃんみたいに笑いにならんから…》

《水ダウは好きで観てたけどおまえが嫌いだから観ない》

だが、中には《そんなに嫌うか？俺は見るよ》といったフォローの声も聞かれる。

まさに賛否両論状態となっているが、その理由を放送作家が指摘する。

「はっしーはっぴーさんは、いわゆる“クズ芸人”ともタイプが異なります。本人には悪意がないのに周囲をいらつかせてしまうタイプであり、実際の職場や学校の人間関係での“あるある”を感じさせてしまうからこそ、視聴者の中には拒否感を抱く人もいるのでしょう。『水ダウ』は凝った演出や手法に定評がありますから、新たなはっしーはっぴーさんの顔を見せてくれるかもしれません」

“アンチ”が多いのは確かだが、それでも観てみたいと思わせる魅力を持つ芸人であるのは確かなようだ。