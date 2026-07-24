内科医がディズニーランドで1日食べ歩き検証。「歩くことが一番血糖値の消費に効いている」と語る、テーマパークと血糖値の意外な関係
YouTubeチャンネル「やさしい内科医 | 山村そうの血糖値実験室【糖尿病予防】」が「【行く前に絶対見て！】糖尿病内科医がディズニーランドで1日食べ歩きしたら血糖値がジェットコースターになりました...【ダイエット】」を公開した。内科医の山村聡氏がディズニーランドで1日の食べ歩きを行い、テーマパークのように歩き回る環境では、カロリーを摂取しても血糖値の急上昇が抑えられる可能性があるという検証結果を提示している。
動画では、山村氏がディズニーランドで様々な名物フードを飲食しながら、腕に装着したセンサー「FreeStyleリブレ」を使用して血糖値の推移をリアルタイムで計測する様子が収められている。最初の食事として「リトルグリーンまん」を食べた後、血糖値は186まで急激に上昇。その後、低下と再上昇を繰り返す「典型的な二峰性の変動パターン」が見られたと解説した。
しかし、山村氏が園内を歩き回ってアトラクションの列に並び始めると、血糖値は着実に低下していく。この現象について、山村氏は「歩くことが一番血糖値の消費に効いている」と分析した。その後も、ポップコーンやアイスクリーム、スモークターキーレッグ、さらにはビールを摂取したものの、園内での長距離の移動やカヌーなどの運動によってエネルギーが「しっかり消費されている」ため、極端な血糖値スパイクには至らなかった。さらに、血糖値が急低下した後にインスリンの反動で再び上がる「反応性低血糖」のメカニズムについても、自身の数値を例に挙げて詳細に解説している。
動画の最後で山村氏は、日常生活でデスクワークなどをしながら甘いものを食べるケースと比べ、テーマパークでは「たくさん歩く」「たくさん待つ」ため、カロリーを摂取しても十分に消費できると結論付けた。血糖値が気になる人に対しても、テーマパークで楽しむ際は過度な食事制限を気にせず「好きなものを食べていただいていいと思う」と語り、遊びと健康管理の両立について有益な知見を提供して締めくくった。
動画では、山村氏がディズニーランドで様々な名物フードを飲食しながら、腕に装着したセンサー「FreeStyleリブレ」を使用して血糖値の推移をリアルタイムで計測する様子が収められている。最初の食事として「リトルグリーンまん」を食べた後、血糖値は186まで急激に上昇。その後、低下と再上昇を繰り返す「典型的な二峰性の変動パターン」が見られたと解説した。
しかし、山村氏が園内を歩き回ってアトラクションの列に並び始めると、血糖値は着実に低下していく。この現象について、山村氏は「歩くことが一番血糖値の消費に効いている」と分析した。その後も、ポップコーンやアイスクリーム、スモークターキーレッグ、さらにはビールを摂取したものの、園内での長距離の移動やカヌーなどの運動によってエネルギーが「しっかり消費されている」ため、極端な血糖値スパイクには至らなかった。さらに、血糖値が急低下した後にインスリンの反動で再び上がる「反応性低血糖」のメカニズムについても、自身の数値を例に挙げて詳細に解説している。
動画の最後で山村氏は、日常生活でデスクワークなどをしながら甘いものを食べるケースと比べ、テーマパークでは「たくさん歩く」「たくさん待つ」ため、カロリーを摂取しても十分に消費できると結論付けた。血糖値が気になる人に対しても、テーマパークで楽しむ際は過度な食事制限を気にせず「好きなものを食べていただいていいと思う」と語り、遊びと健康管理の両立について有益な知見を提供して締めくくった。
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