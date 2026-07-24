47%増量ロールケーキは危険？内科医が血糖値実験で明かす「脂質」の意外な落とし穴

ラーメン好きは知っておきたい「一蘭」での血糖値実験！替え玉が引き起こす急激な変化と対策

内科医が身をもって検証！「ヤクルト1000糖質OFF」で血糖値スパイクは防げるのか