¡ØX-Men ¡ì97¡ÙÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¡¢ÇÛ¿®·èÄê¡ª¡¡ºÇ¾å»ÌÀ¸¡õÀ¶¿å¤Ï¤ë¹á¤é¼ÂÎÏÇÉÀ¼Í¥½¸·ë
¡¡¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤¬Â£¤ëºÇ¿·¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡ØX-Men ¡Ç97¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¡Á2¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ê¥·¡¼¥º¥ó2¤ÏËè½µ¿åÍË1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®Ãæ¡Ë¡£º£²ó¡¢SNS¤Ç¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤«¿áÂØÈÇ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤ò¿®¤¸¤Æ¤ë¡×¡Ö¿áÂØÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤Ë¤â±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢ÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇÀ¼Í¥¤âÈ¯É½¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï7·î23Æü¤«¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï8·î²¼½Ü¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¿À¡É¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹½±Íè¡¡¡ØX-Men '97¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2
¡¡ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È½¸ÃÄX-MEN¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎËÜºî¤Ï¡¢Á´ÊÆºÇÂç¼ê¤Î±Ç²èÈãÉ¾²È¥µ¥¤¥È¤ÎRotten Tomatoes¤ÇÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢99%¡Ê7·î22Æü»þÅÀ¡Ë¤È¥Þ¡¼¥Ù¥ëºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÎòÂåNo.1¤Î¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡¢¥µ¥¤¥¯¥í¥Ã¥×¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂ¿¿ôÍÊ¤¹¤ëX-MEN¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡°Û¼Á¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¿¤Á¤«¤éÁÂ³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡È¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¡É¡£À¤³¦¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë°ìÊý¡¢¤½¤Î¶¯Âç¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»È¤¤¿Í´Ö¤ò»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¤â¸½¤ì¡¢¿Í´Ö¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï°²½¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤³¦¤ÎÊÐ¸«¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤ËÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë½¸ÃÄ¤¬X-MEN¤À¡£¿Í´Ö¤«¤é·ù¤ï¤ì¶²¤ì¤é¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤ò·È¤¨¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤Ê°ÛÇ½¤ò¶î»È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¼é¤ë¡½¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊX-MEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»þ¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë»þ¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÂ©¤ò¿á¤¹þ¤àÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇÀ¼Í¥¿Ø¤¬È¯É½¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Î¾ÌÜ¤«¤éÀÖ¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ó¡¼¥à¤òÊü¤ÄX-MEN¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤Î¥µ¥¤¥¯¥í¥Ã¥×¥¹¡ÊCV¡§ºÇ¾å»ÌÀ¸¡Ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¼þ°Ï¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÇ½ÎÏ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Ãæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼Ç½ÎÏ¤ÈÇ°Æ°ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¸¡¼¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¡ÊCV¡§À¶¿å¤Ï¤ë¹á¡Ë¡£
¡¡¿¿¤ÃÇò¤ÊÈ±¤ÎÌÓ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥È¡¼¥à¡ÊCV¡§ÁÒÅÄÍÕ»Ò¡Ë¤Ï¡¢Íë¤ä±«¤Ê¤ÉÅ·¸õ¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ëÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢ºÇ¶¯³Ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÆ³¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢±Ô¤¤ÄÞ¤äÄ¶¿ÍÅª¤ÊÎÏ¤Ë²Ã¤¨ºÆÀ¸Ç½ÎÏ¡¦ÌÈ±ÖÎÏ¤âÈ÷¤¨¤ëºÇ¶¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡ÊCV¡§¥Þ¥ë¥ä¥Þ¥¿¥±¥·¡Ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢Á´¿È¤òÀÄ¤¤ÌÓ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ó¡¼¥¹¥È¡ÊCV¡§º´Æ£À²ÃË¡Ë¡£Ê£¿ô¤ÎÇî»Î¹æ¤ò»ý¤ÄÄ¶ÍÇ½¤Ê²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¿Í¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿ÎÏ¤ä½ÓÉÒ¤µ¤È»ýµ×ÎÏ¤âÊ»¤»»ý¤Ä¡£¤½¤·¤ÆÂÀÍÛ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÛ¼ý¤·ÂÎÎÏ¤ØÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¥µ¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊCV¡§¿·Í´¼ù¡Ë¡¢ÊªÂÎ¤ËÇË²õÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤ë¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥È¡ÊCV¡§¤Õ¤¯¤Þ¤Ä¿Ê¼Ó¡Ë¡¢¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¿Í¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Èµ²±¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¥í¡¼¥°¡ÊCV¡§»ÖÅÄÍºÌ¡Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊCV¡§º´Æ£À²ÃË¡Ë¡¢ÊÑ¿ÈÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥â¡¼¥Õ¡ÊCV¡§ÀÐ¾åÍµ°ì¡Ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡ÊCV¡§À¤¸Í¤µ¤ª¤ê¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯Éð´ï¤ò¶î»È¤¹¤ëÀï»Î¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÊCV¡§±º»³¿×¡Ë¤â¡£Â¿ºÌ¤ÊÎÏ¤ò¸Ø¤ëX-MEN¤ÎÀï¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢X-MEN¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ê»ÊÎá´±Åª¤ÊÂ¸ºß¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¨¥°¥¼¥Ó¥¢¤³¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼X¡ÊCV¡§º´¡¹ÌÚ¾Ê»°¡Ë¡£µ¬³Ê³°¤Î¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¸½ºß¡¢Âè°ìÀþ¤òÂà¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö¤È¤Î¶¦À¸¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼X¤È»×ÁÛ¤Î°ã¤¤¤ÇÅÙ¡¹¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¼§ÎÏ¤ò»ÙÇÛ¤·¶âÂ°¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿²á·ãÇÉ¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ì¡¼¥ó¥·¥ã¡¼¤³¤È¥Þ¥°¥Ë¡¼¥È¡¼¡ÊCV¡§±º»³¿×¡Ë¡£¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¤¬¿Í´Ö¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡Ä¡©¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶Ã¤¤È´¿´î¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºßËè½µ¿åÍËÇÛ¿®Ãæ¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢X-MEN¤ËºÇÂçµé¤Î¶¼°Ò¤¬½±Íè¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¤¬ºÇ¸ÅºÇ¶¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¡¢¡È¿À¡É¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¡ÊCV¡§¹¾Æ¬¹¨ºÈ¡Ë¡£¤â¤Ï¤äÁ´Ç½¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ù¤¯¡¢²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»þ¤òÀï¾ì¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡1992Ç¯¤«¤é¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´5¥·¡¼¥º¥ó¤¬Á´ÊÆ¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡ØX-Men¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¡£Åö»þ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ä²»³Ú¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤ÇÁÉ¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÀè¤Ë¡È¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¤È¿Í´Ö¤Î¶¦Â¸¡É¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡½¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡ØX-Men¡Ç97¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤¬7·î23Æü¤«¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤¬8·î²¼½Ü¤«¤é¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡×¤ÇÇÛ¿®¡£
¡¡ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È½¸ÃÄX-MEN¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎËÜºî¤Ï¡¢Á´ÊÆºÇÂç¼ê¤Î±Ç²èÈãÉ¾²È¥µ¥¤¥È¤ÎRotten Tomatoes¤ÇÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢99%¡Ê7·î22Æü»þÅÀ¡Ë¤È¥Þ¡¼¥Ù¥ëºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÎòÂåNo.1¤Î¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡¢¥µ¥¤¥¯¥í¥Ã¥×¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂ¿¿ôÍÊ¤¹¤ëX-MEN¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡°Û¼Á¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¿¤Á¤«¤éÁÂ³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡È¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¡É¡£À¤³¦¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë°ìÊý¡¢¤½¤Î¶¯Âç¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»È¤¤¿Í´Ö¤ò»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¤â¸½¤ì¡¢¿Í´Ö¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï°²½¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤³¦¤ÎÊÐ¸«¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤ËÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë½¸ÃÄ¤¬X-MEN¤À¡£¿Í´Ö¤«¤é·ù¤ï¤ì¶²¤ì¤é¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤ò·È¤¨¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤Ê°ÛÇ½¤ò¶î»È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¼é¤ë¡½¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊX-MEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»þ¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë»þ¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÂ©¤ò¿á¤¹þ¤àÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇÀ¼Í¥¿Ø¤¬È¯É½¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Î¾ÌÜ¤«¤éÀÖ¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ó¡¼¥à¤òÊü¤ÄX-MEN¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤Î¥µ¥¤¥¯¥í¥Ã¥×¥¹¡ÊCV¡§ºÇ¾å»ÌÀ¸¡Ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¼þ°Ï¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÇ½ÎÏ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Ãæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼Ç½ÎÏ¤ÈÇ°Æ°ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¸¡¼¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¡ÊCV¡§À¶¿å¤Ï¤ë¹á¡Ë¡£
¡¡¿¿¤ÃÇò¤ÊÈ±¤ÎÌÓ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥È¡¼¥à¡ÊCV¡§ÁÒÅÄÍÕ»Ò¡Ë¤Ï¡¢Íë¤ä±«¤Ê¤ÉÅ·¸õ¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ëÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢ºÇ¶¯³Ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÆ³¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢±Ô¤¤ÄÞ¤äÄ¶¿ÍÅª¤ÊÎÏ¤Ë²Ã¤¨ºÆÀ¸Ç½ÎÏ¡¦ÌÈ±ÖÎÏ¤âÈ÷¤¨¤ëºÇ¶¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡ÊCV¡§¥Þ¥ë¥ä¥Þ¥¿¥±¥·¡Ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢Á´¿È¤òÀÄ¤¤ÌÓ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ó¡¼¥¹¥È¡ÊCV¡§º´Æ£À²ÃË¡Ë¡£Ê£¿ô¤ÎÇî»Î¹æ¤ò»ý¤ÄÄ¶ÍÇ½¤Ê²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¿Í¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿ÎÏ¤ä½ÓÉÒ¤µ¤È»ýµ×ÎÏ¤âÊ»¤»»ý¤Ä¡£¤½¤·¤ÆÂÀÍÛ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÛ¼ý¤·ÂÎÎÏ¤ØÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¥µ¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊCV¡§¿·Í´¼ù¡Ë¡¢ÊªÂÎ¤ËÇË²õÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤ë¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥È¡ÊCV¡§¤Õ¤¯¤Þ¤Ä¿Ê¼Ó¡Ë¡¢¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¿Í¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Èµ²±¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¥í¡¼¥°¡ÊCV¡§»ÖÅÄÍºÌ¡Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊCV¡§º´Æ£À²ÃË¡Ë¡¢ÊÑ¿ÈÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥â¡¼¥Õ¡ÊCV¡§ÀÐ¾åÍµ°ì¡Ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡ÊCV¡§À¤¸Í¤µ¤ª¤ê¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯Éð´ï¤ò¶î»È¤¹¤ëÀï»Î¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÊCV¡§±º»³¿×¡Ë¤â¡£Â¿ºÌ¤ÊÎÏ¤ò¸Ø¤ëX-MEN¤ÎÀï¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢X-MEN¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ê»ÊÎá´±Åª¤ÊÂ¸ºß¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¨¥°¥¼¥Ó¥¢¤³¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼X¡ÊCV¡§º´¡¹ÌÚ¾Ê»°¡Ë¡£µ¬³Ê³°¤Î¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¸½ºß¡¢Âè°ìÀþ¤òÂà¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö¤È¤Î¶¦À¸¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼X¤È»×ÁÛ¤Î°ã¤¤¤ÇÅÙ¡¹¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¼§ÎÏ¤ò»ÙÇÛ¤·¶âÂ°¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿²á·ãÇÉ¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ì¡¼¥ó¥·¥ã¡¼¤³¤È¥Þ¥°¥Ë¡¼¥È¡¼¡ÊCV¡§±º»³¿×¡Ë¡£¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¤¬¿Í´Ö¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡Ä¡©¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶Ã¤¤È´¿´î¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºßËè½µ¿åÍËÇÛ¿®Ãæ¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢X-MEN¤ËºÇÂçµé¤Î¶¼°Ò¤¬½±Íè¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¤¬ºÇ¸ÅºÇ¶¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¡¢¡È¿À¡É¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¡ÊCV¡§¹¾Æ¬¹¨ºÈ¡Ë¡£¤â¤Ï¤äÁ´Ç½¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ù¤¯¡¢²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»þ¤òÀï¾ì¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡1992Ç¯¤«¤é¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´5¥·¡¼¥º¥ó¤¬Á´ÊÆ¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡ØX-Men¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¡£Åö»þ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ä²»³Ú¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤ÇÁÉ¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÀè¤Ë¡È¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¤È¿Í´Ö¤Î¶¦Â¸¡É¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡½¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡ØX-Men¡Ç97¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤¬7·î23Æü¤«¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤¬8·î²¼½Ü¤«¤é¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡×¤ÇÇÛ¿®¡£