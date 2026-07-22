フロム・ソフトウェア『ダスクブラッド』ネットワークテスト参加者募集が本日23時よりスタート
マルチプレイアクションゲーム『The Duskbloods（ダスクブラッド）』（Nintendo Switch 2）のネットワークテストにおける参加者の抽選受付が、本日22日23時より開始される。
【写真】『ダスクブラッド』スクリーンショット
本作は「ソウル」シリーズなどを手掛けるフロム・ソフトウェアの最新作。プレイヤーは、特別な血の力によって人間を超える力を得た「黄昏の血族」となり、「始まりの血（ファーストブラッド）」を巡る壮絶な戦いに身を投じる。最大8人のプレイヤー同士の戦い、そしてプレイヤーと敵との戦いが展開されるPvPvEベースのマルチプレイアクションゲームだ。
今回のネットワークテストでは、正式サービス開始前に抽選で選ばれたプレイヤーが事前テスターとしてゲームをプレイ。ネットワーク負荷テストの実施によってオンラインシステムの様々な技術検証が行われ、最大8人のプレイヤーによるマルチプレイを体験できる。
また、ネットワークテストへの参加には、Nintendo Switch 2および「Nintendo Switch Online」への加入が必要となり、セーブデータを製品版に引き継ぐことはできないとのこと。
募集期間は、本日22日23時〜28日22時59分まで。ネットワークテストの実施日時は以下の通りだ。
■ネットワークテスト実施日時
2026年8月21日 19時〜23時
2026年8月22日 11時〜15時
2026年8月23日 3時〜7時
2026年8月23日 19時〜23時
2026年8月24日 11時〜15時
『The Duskbloods（ダスクブラッド）』は、Nintendo Switch 2向けに2026年発売予定。
【写真】『ダスクブラッド』スクリーンショット
本作は「ソウル」シリーズなどを手掛けるフロム・ソフトウェアの最新作。プレイヤーは、特別な血の力によって人間を超える力を得た「黄昏の血族」となり、「始まりの血（ファーストブラッド）」を巡る壮絶な戦いに身を投じる。最大8人のプレイヤー同士の戦い、そしてプレイヤーと敵との戦いが展開されるPvPvEベースのマルチプレイアクションゲームだ。
また、ネットワークテストへの参加には、Nintendo Switch 2および「Nintendo Switch Online」への加入が必要となり、セーブデータを製品版に引き継ぐことはできないとのこと。
募集期間は、本日22日23時〜28日22時59分まで。ネットワークテストの実施日時は以下の通りだ。
■ネットワークテスト実施日時
2026年8月21日 19時〜23時
2026年8月22日 11時〜15時
2026年8月23日 3時〜7時
2026年8月23日 19時〜23時
2026年8月24日 11時〜15時
『The Duskbloods（ダスクブラッド）』は、Nintendo Switch 2向けに2026年発売予定。